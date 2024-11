El legado de Chabuca Granda, una de las figuras más universales de la música peruana, sigue más vivo que nunca gracias a proyectos que revelan facetas desconocidas de su obra. Susana Roca Rey, productora musical, ha trabajado incansablemente desde el 2020 en la musicalización de letras inéditas de Chabuca, incluidos villancicos que la artista dejó sin terminar. Este emocionante proyecto, que reúne a talentosos intérpretes y busca honrar el arte de Granda es una nueva ventana a su universo creativo.

En el 2020, el año en que Chabuca Granda habría cumplido 100 años, se publicó el libro “Cantarureando canterurías”. Cuando llegó a las manos de Roca Rey, pasó semanas inmersa en su lectura, conmovida. En sus páginas descubrió poemas y letras inéditas de la icónica cantautora peruana, despertando en ella el anhelo de darles vida a través de la música.

“Cuando le conté a Teresa, la hija de Chabuca, que iba a musicalizar los villancicos, me sorprendió con una melodía inédita y me la entregó. La titulé ‘Adivina adivinanza’. Junto a Ernesto Hermoza, quien está trabajando conmigo en este proyecto, pulimos la versión original. Pensando en un dúo, se me ocurrió invitar a Daniela, una verdadera cajita de sorpresas capaz de moverse entre la salsa, el bolero, el flamenco, y cualquier otro ritmo. El resultado fue mágico: empieza cantando Chabuca, luego Daniela, y finalmente ambas unen sus voces en un montaje precioso. Así comenzó el emocionante desafío de dar vida a estas obras”, narra Susana con emoción.

Cancionero de Villancicos de Chabuca con canciones inéditas. (Foto: Joel Alonzo) / Joel Alonzo

El proyecto, que se lanzará en diciembre, incluye seis villancicos de Granda, cuatro de ellos inéditos y dos ya conocidos. “Quietud”, interpretado por Elsa María Elejalde, y “Dormía yo”, en una versión conmovedora de Mónica Gastelumendi. Este último tema resalta por la fuerza de su interpretación, acompañado únicamente de percusión y coro.

El villancico “Ronda de la nieve cálida” destaca por su esencia familiar. Lourdes Carhuas, madre de Larissa Sánchez, compuso la música, mientras Larissa lo interpreta junto a un coro infantil formado por sus hijos de 6 y 8 años.

El villancico “Niño Dios, Niño Jesús” cuenta con la melodía e interpretación de Martha Gómez, mientras que “Se llamará Jesús” resalta por la música e interpretación de Victoria Sur.

Conexión íntima

El vínculo de Susana con la creadora de “Cardo o ceniza” comenzó en su juventud, cuando, a los 19 años, tuvo el privilegio de conocerla en persona. Admiraba profundamente su música y su personalidad. “Siempre estaba rodeada de jóvenes poetas y músicos como César Calvo e Hinostroza. Hablaban de música y poesía, y yo los escuchaba sin ser plenamente consciente del privilegio que tenía”, reflexiona.

Desde su primera producción, “Misa criolla”, en el 2001, Susana ha explorado diversas facetas del legado de Chabuca. Proyectos como “Antología de Chabuca” en cinco discos, los álbumes “A Chabuca I” y “A Chabuca II” con Mabela Martínez, y “Chabuca íntima” en el 2023, han consolidado su papel como guardiana de esta herencia cultural.

Nuevos proyectos y lanzamientos

Entre sus trabajos más recientes, destaca “Princesa de tres coronas”, una canción dedicada a Lima, interpretada por Alejandro Roca Rey, cuyo video será presentado oficialmente en enero. El otro sencillo se llama “Empezará en el vaso de vino”, con la voz de la española Mara Barros.

“Es un privilegio trabajar con este material tan especial. Chabuca no solo representa nuestra música en el mundo, sino que su obra sigue inspirando a generaciones. Este proyecto es mi manera de contribuir a mantener vivo su legado”, concluye Susana.