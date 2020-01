Cuando las emisoras de radio especializadas en salsa decidieron abrir su catálogo a las diversas opciones locales, tomaron en cuenta a los artistas con mayor acogida entre los aficionados al género. Aquellos que con sus canciones hicieran corear al ‘mudo’ de la fiesta y bailar al ‘duro’ de la discoteca. Entre los seleccionados, estuvo You Salsa.

Su llegada a la radio fue una consecuencia natural de su popularidad en las rumbas nocturnas de fin de semana. No hay quien no haya escuchado éxitos como “Cómo se perdona”, “Duro y suave” y “No te contaron mal” y no haya siquiera reprimido el impulso de cantarla.

Sus sentidas interpretaciones de amor y desamor los convirtieron en la orquesta favorita de los rumberos, a tal punto de superar hoy el medio millón de oyentes en Spotify y las 70 millones de reproducciones en YouTube. Todo esto en menos de dos años de existencia.

Hasta hoy, la orquesta es el exponente de salsa con mayores escuchas en Spotify, superando las 23 mil escuchas diarias. Después de la Bembé Orquesta y Daniela Darcourt, You Salsa es el único dúo de salsa en integrar el Top200 de la plataforma musical. Además, ocupa el puesto 26 y 28 en el ránking de “Canciones más populares en Perú” por 50 semanas consecutivas, gracias a sus temas “Cómo se perdona” y “No te contaron mal”.

Sin embargo, la agrupación inicia una nueva etapa este 2020. Tras la salida de Amy Gutiérrez, You Salsa le da la bienvenida a una nueva vocalista, a una nominación internacional y a un acercamiento a la cumbia. En entrevista con El Comercio, Jean Pierre Puppi y Mariale Salazar recordaron los inicios de la agrupación y contaron cómo enfrentan los retos del mercado actual.

Nuevos rostros

Quienes acompañaron a You Salsa desde sus inicios, los nombres de Kiara Franco e Ysrael Rojas no le serán ajenos. Ambos fueron los primeros rostros de la agrupación que, un año después, se renovó con la llegada de Amy Gutiérrez y Jean Pierre Puppi.

Ambos lideraron el proyecto salsero un año más, hasta que la popular Amy G decidió, en setiembre pasado, abrir sus alas a nuevos proyectos en solitario. En su lugar, You Salsa presentó a su nueva vocalista: la trujillana Mariale Salazar.

“Poco a poco, estoy ganándome al público que ya tenía You Salsa”, admitió la cantante. Además, afirmó que este nuevo reto lo asume con la tranquilidad de saber que existe apoyo por parte del público.

"Fue una transición, porque el público entiende que la anterior cantante había querido ella misma, por su propia decisión, salir, crecer, tener algo propio; lo cual está muy bien. En mi caso, el reto fue más grande, es grande (todavía). Poco a poco, una va a entendiendo las cosas y estoy contenta porque hay mucha gente que ha respondido bien, que nos sigue apoyando”, aseguró.

► Revive la entrevista a “You Salsa” aquí:

You Salsa viene trabajando en nuevos sencillos en colaboración con diversos artistas locales. Tras el reciente estreno de “Perdóname”, el dúo de salsa lanzará una canción al lado de Corazón Serrano. Además, Mariale Salazar será parte de un tema en solitario que servirá de presentación para el público.

DATO

You Salsa competirá con el tema “Cómo se perdona” en los Premios Tu Música Urbano de Telemundo el próximo 5 de marzo en Puerto Rico.