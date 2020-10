Conforme a los criterios de Saber más

En julio pasado, el Proyecto Bicentenario realizó una encuesta sobre la percepción de los peruanos sobre la conmemoración de los 200 años de independencia y los resultados confirmaron la fragilidad de la ciudadanía en el país. Nueve de cada diez personas dijeron que los peruanos no sabemos dialogar y siete de cada diez consideraban que la corrupción era el mayor problema del país.

Al respecto, Sandra Salcedo, directora de Comunicación Estratégica del Proyecto Bicentenario, dice que más allá de una celebración lo que esta fecha nos permite es una oportunidad para empezar a construir un Perú distinto, por eso ahonda en la importancia de espacios de intercambio de ideas como los cabildos y cátedras. Y para el 28 de julio de 2021 anuncia una ceremonia simbólica que, en medida, sería televisada y virtual debido a los efectos de la pandemia.

Una de las principales acciones del Proyecto Bicentenario ha estado centrada en las cátedras y cabildos, ¿cuál es el objetivo de los mismos?

Uno de los objetivos de la agenda conmemorativa es generar espacios de diálogo, de encuentro, para la construcción de un proyecto común entre los peruanos y algunas de las herramientas que estamos desarrollando para ello son las cátedras, que tienen una mirada de revisión de nuestro presente a la luz de cómo han sido nuestros procesos históricos. Luego, tenemos los cabildos, que son foros de innovación social, y que tocan temas importantes para la actualidad desde el transporte sostenible hasta la educción publica, pasando por el tema de la corrupción. Lo que buscamos es generar espacios de conversación, en el sentido más profundo de la palabra, sobre cuál es la ruta que queremos seguir en este tercer siglo de republica. De acuerdo a una encuesta que realizamos en julio pasado nueve de cada diez peruanos considera que no tenemos capacidad de diálogo, y que eso genera retraso en el país. Entonces, no hay cosa más importante que generar esos espacios y capacidades.

Sandra Salcedo, directora de Comunicación Estratégica del Proyecto Especial Bicentenario, anuncia que las próximas actividades conmemorativas del bicentenario.

¿Cuánto influye en esa incapacidad para dialogar que a 200 años de nuestra independencia todavía existan brechas que nos diferencian y nos separan, y que muchas veces el mismo Estado no asume que todos somos ciudadanos iguales ante la ley?

Es importante lo que dices. El reto es pensar en el otro. Creo que hay una cosa que minusvaloramos, que la capacidad de dialogo se forma, se construye, son agencias que tenemos que empezar a desarrollar y eso va desde la casa pasando por la escuela hasta nuestro propio desarrollo profesional. Tenemos que encontrar espacios en los que tenemos que ejercitar esa capacidad; y, segundo, hay que encontrarnos con nuestra diversidad de posiciones sin miedo. La semana pasada tuvimos el cabildo sobre alimentación, en el que participaron la ministra de Ambiente, agricultores, gente dedicada a la gastronomía, expertos de la Universidad Agraria… Entendemos los retos como complejos y creo que la alimentación es un buen punto para ponernos de acuerdo porque ahí los problemas son intersectoriales. Y la mínima condición para que esto se produzca es la conversación para ponernos de acuerdo. Y esto no tiene que estar solo a nivel del ciudadano, sino también de autoridades que están en capacidad de generar los cambios que necesitamos.

Exposición y parques culturales

¿De aquí a fin de año que otros eventos resaltarías?

Viene el cabildo mujer para hablar del rol de la mujer no solo desde nuestro pasado histórico, sino también en la lucha contemporánea que las mujeres están dando en el Perú, grandes retos que no solamente beneficiaran a las mujeres, conforme vayamos resolviendo los nudos, sino a todos, ese es un gran tema pendiente. Pero más allá de esa agenda cultural y académica, existen otros aspectos resaltantes. Acabamos de lanzar el concurso curatorial para la gran exposición bicentenario, 10.000 cuadrados de exposición, con una convocatoria a grupos curatoriales para poder mezclar historia, arte, cultura, identidad, sociología… Una gran muestra que nos permita hacer un recorrido visual, artístico, audiovisual sobre qué es el Perú y como hemos llegado aquí. Luego tienes el tema de los parques culturales bicentenario. Está previsto que haya uno en cada región, de aquí al 2024. Los parques son importantes para el tema de las brechas, sino también para los temas medioambientales. Son parques con un modelo particular que involucra bibliotecas, centros de recursos para la ciudadanía, salas de usos múltiples, etc. Es un proyecto de largo aliento.

Una ceremonia simbólica

¿Cuánto ha afectado la pandemia todo lo programado? En términos optimistas ¿que esperan realizar el 2021, teniendo en cuenta que habrá un periodo electoral?

La agenda continúa… Las cátedras, los cabildos, tenemos una biblioteca digital que ya esta a disposición del publico, vamos a tener 40 libros de acceso libre, luego hay una agenda internacional que la maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Proyecto Bicentenario. Lo más importante es que llegamos a julio con una ceremonia que no tiene, necesariamente, un carácter festivo. Es una ceremonia de reconocimiento y conmemoración de nuestra historia pasada y reciente. Creo que es muy complejo conmemorar el bicentenario en sí mismo y más en un contexto tan critico como el que estamos, pero también es una oportunidad. Desde el Proyecto asumimos esto y estamos convencidos de que podemos construir un nosotros y a eso nos avocamos.

¿Qué tipo de ceremonia están pensado, pues el 28 de julio de 2021 habrá un cambio de mando y no sabemos todavía cómo seguirá el tema de la pandemia?

Eso está recién en proceso de diseño, pero es una estrategia compleja. Se va a convocar una curaduría especial para la ceremonia, en gran porcentaje creo debe ser televisada, como dices no sabemos cual va a ser la situación de la pandemia en ese momento, pero nos estamos poniendo en todos los escenarios. El proyecto, no bien empezó la pandemia, tuvo que hacer un viraje importante para el cumplimiento de la agenda, y confío que el otro año tengamos un escenario un poco más positivo, algo que también dicen las encuestas. Los peruanos piensan como promedio que el 2021 será mejor.

