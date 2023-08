¿Hay lazos más complejos y confusos que el de dos personas que nacieron del mismo vientre? “Hermanas, como quería nuestra madre” es una propuesta teatral que explora este vínculo entre dos mujeres, unidas no solo por su sangre e historia, sino por una enmarañada red de sentimientos como los recelos, el amor, la animosidad y la complicidad.

Con un texto de Franca Valeri, esta comedia bajo la dirección de Ebelin Ortiz cuenta la historia de Jeannette (Attilia Boschetti) y su hermana Pupa (Gabriela Billotti), dos solteronas de avanzada edad que viven desde hace décadas en la casa que les dejaron sus padres, atrapadas en los recuerdos de su pasado, aunque una como su contenta cautiva y la otra buscando desesperadamente una salida. Su convivencia es interrumpida con la llegada de un hombre (Claudio Calmet) atraído por la oferta de la venta del hogar familiar.

En conversación con El Comercio, Attilia Boschetti reveló que este proyecto nació como una continuación de la colaboración que tuvo hace un par de años con el Instituto Italiano de Cultura junto al actor Alberto Ísola para difundir la cultura peninsular en nuestro país mediante homenajes a figuras como Federico Fellini y Gianni Rodari, así como un recuento de la historia teatral italiana.

“ Buscábamos hacer una obra representativa del teatro italiano y pensamos que en vez de recurrir a los clásicos que ya se conocen o a lo muy experimental, mejor era seleccionar una obra que pueda convocar al público local ”, señaló. “‘Hermanas’ es una comedia escrita por la gran dramaturga y actriz Franca Valeri, quien tenía un estilo único en el mundo del espectáculo. Era una persona muy culta con un gran dominio del lenguaje, lo que hizo que fuera bastante difícil de traducirlo al castellano”.

Una importante figura en la historia cultural de Italia, Valeri escribía obras que ella misma protagonizaba, inspirada en la vida cotidiana en su ciudad natal de Milán. “Sorelle ma solo due” o “Hermanas, pero solo dos” - título original de esta puesta en escena - fue estrenada en 1996, cuando la dramaturga tenía 76 años.

“Me divertí leyéndola. Sé que no pasa mucho en esa obra. No hay un clímax, como suelen en las obras dramáticas, pero la relación entre las dos hermanas, la de quererse inventar la vida cotidiana para hacerla un poquito más entretenida, me pareció muy simpática”, consideró Boschetti.

El éxito de “Hermanas, como quería nuestra madre” no es el único motivo de celebración para la veterana actriz, quien en 2022 cumplió 50 años de una carrera con destacados roles en programas televisivos como “Carmín”, “Malahierba” y “Al fondo hay sitio”; películas como “La cuerda floja” y “Dioses” y puestas en escena como “Reina por un día” y “Hoy maté a mamá”.

Una gran amante del teatro, la actriz se mostró contenta por el resurgimiento de este arte tras la pandemia. “ Es como un reverdecer de la situación, una explosión teatral maravillosa ”, afirmó. “Mi amigo Eduardo Adrianzén me dijo que esta semana tenía teatro todos los días. Es increíble todo lo que se está dando ahora. Hay obras tan interesantes también, que aplaudo y me dan esperanza”.