Butaca C Producciones, vía Joinnus Live, continúa con la presentación de la obra virtual “Los mellizos están dormidos”, escrita por Federico Abrill, dirigida por Flavio Giribaldi. La obra cuenta con las actuaciones de Cynthia Bravo y Gian Paul Miranda.

“Él y Ella han pasado demasiadas noches haciendo dormir a sus mellizos, pero esta noche, una insignificante discusión cotidiana los llevará a los límites de su paciencia y se reconocerán como nunca antes. ¿Podrán hacer dormir a los mellizos esta noche?”, señala la descripción de la puesta en escena virtual.

“Violencia, sexo, poder y amor. Esas fueron las primeras ideas que me rondaron después de leer por primera vez ‘Los mellizos están dormidos’. Esta obra nos expone la manera en que, bajo circunstancias específicas, podemos pasar de situaciones muy cotidianas a otras sumamente extremas en donde somos capaces de poner todo en el juego. All in. Todo o nada. Me voy o me quedo. Te amo o te odio. Te deseo o te desprecio”, comentó Flavio Giribaldi.

“Esta propuesta teatral/audiovisual más que pretender dar un mensaje, le da una mirada a la relación de Él y Ella, relación en la que lo único en común que queda es el desprecio, y que esta vez, es justamente ese desprecio común lo que les permitirá seguir juntos. Espero que al menos un espectador se vea reflejado, no para que se juzgue, sino para que se sienta un poco menos solo”, finalizó el director.

Las funciones serán los días sábado 10 y domingo 11 de julio, a las 9:00 p.m. vía Joinnus Live. Las entradas ya se encuentran a la venta desde s/.15 AQUÍ. Para más información pueden comunicarse al correo butacac.producciones@gmail.com o a la cuenta de Instagram @butacac.prod.

