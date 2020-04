Parece que la maquinaria invisible de memes es la única industria que se ha visto beneficiada por la crisis del coronavirus. La cuarentena ha liberado la imaginación muchos, lo que ha ampliado la gama de virales que desde hace rato circulan en celulares y otras redes sociales.

“Tengo la impresión de que, al confinarnos, hay muchos que no están trabajando o han dejado de estudiar –cuenta Raúl Castro, antropólogo y director de la carrera de Comunicación de la Universidad Científica del Sur–. Esas personas, al quedarse en casa, tienen más tiempo y están empezando a explorar las posibilidades de la transformación y mundos digitales, casi como una graduación de tecnólogos especialistas en plantillas de memes. Ese universo se maneja a partir de crear no para uno, sino para compartir al menos con los más allegados, aunque no sé si existan métricas sobre si se han incrementado estos memes o videos caseros”.

Castro explica que la fabricación de memes está marcada por la tendencia social de, justamente, propiciar tendencias. “Si algo ha probado el mundo digital es que empodera a las personas, las vuelve proactivas y las invita a buscar conocimientos a través del clictivismo y propiciar contenido que sea replicado y compartido”, dice.

Hay en este quehacer, agrega Castro, una conexión con la necesidad de aprobación social. Él anota: “Esto es algo que se ha investigado, porque mucho de este contenido anónimo se maneja a través de un alias o ‘nickname’ digital, un avatar, y es a través de este apelativo que se busca el reconocimiento. Algunos pueden manejar un perfil bajo y nunca revelar quién está detrás de un seudónimo. Algo así como lo que hace Bansky: nadie sabe quién es, pero es una referencia”.

-¿Entre el humor y las ‘fakes news’?-

¿Cómo entender las noticias falsas que circulan? ¿O aquellos comunicados apócrifos que tienen toda la pinta de haber sido emitidos por el gobierno, pero que terminan siendo falsos? ¿Son ganas de meter cabe al otro?

“Hay que diferenciar las cosas –continúa Castro–. Por un lado, están las granjas de contenidos ‘fake’ que trabajan al servicio de empresas o de usuarios que quieren recoger información para después ponerlos en el mercado de tráfico de datos. Todo ese contenido está hecho para que la gente ingrese, registre su información y esta termina vendiéndose. Es probable, y hay experiencias como la de Cambridge Analytica, que hacen pensar que la mayor cantidad de contenido que hace que uno se ponga a pensar ‘¿quién fue el ocioso que hizo esto?’, es cebo digital”.

“Pero también existe otra arista, que son los aficionados a hacer humor con el contenido digital porque, bueno, el humor es justamente una institución social que permite jugar a retar al otro –sentencia Castro–. Es un ejercicio lúdico que pueden usar los ciudadanos para retar al gobierno; es, al fin y al cabo, un acto de resistencia al poder. Pero es simbólico: como cuando le quitas un juguete al niño para que no se lleve a la boca, porque se puede enfermar, y este se resiste porque le gusta hacerlo. En esta coyuntura, hay quienes se resisten a entender que salir es peligroso y quieren desobedecer la indicación de distanciamiento social y hacen a partir de memes y gifs”.

Sobre el uso del humor en esta coyuntura tensa y difícil, la psicóloga Andrea Montalvo anota que puede también puede ser un mecanismo de defensa. Ella anota: “Puede que se esté usando para hacer más ligera esta situación, una forma de canalizar el miedo. Puede, además, servir para ignorar ciertas emociones o consecuencias que estas emociones tienen en nosotros”. Esto también podría explicar porque nos reímos de esta desgracia colectiva.

¿Y el humor puede convertirse en una herramienta para sanar? “Sí, también. Aunque la línea entre usarla como un mecanismo de defensa o como proceso para superar una situación, es bien fina. Creo que ambos casos son posibles, pero diferenciarlos es bastante complicado”, sostiene Montalvo.

