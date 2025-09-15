Horóscopo de HOY, lunes 15 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aunque sea renuente a delegar tareas, verá que las cosas comienzan a mejorar. Amor: el momento amerita no estar centrado en sí mismo, sino abrirse a la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: comunicará mejor sus ideas y la gente influyente considerará mejor sus proyectos. Amor: se facilitarán las cosas en la pareja pero hará bien en no criticar sino escuchar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: rondará en el entorno gente con segundas intenciones, pero actuará con firmeza. Amor: si se maneja con un exceso de optimismo, no verá un asunto que aflige a su pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: lo que implique renovaciones de contratos o acuerdos, resultarán propicias. Amor: tendrá momentos de agradables vivencias y encanto en crecimiento; reunión inolvidable.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: incursionará en un proyecto audaz con gran éxito, lo que dará que hablar al entorno. Amor: temas de dinero o trabajo provocarán roces en la pareja, pero no habrá conflicto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: intuirá antes que nadie el cambio que debe producirse; habrá resistencias. Amor: surgirán molestias en la pareja y serán la excusa para actuar con indiferencia.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: algún asunto legal y la firma de papeles, favorecerán sus proyectos. Amor: tendrá cálidos encuentros con una bella persona y todo le conducirá a un romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para iniciar un control de gastos o aumentar su ahorro. Amor: se presentará la oportunidad para conocer a alguien fascinante y no la dejará pasar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: participará de capacitación o cursos especiales. Serán formativos. Amor: una nueva relación le llenará de expectativas, pero hará bien en tener cautela.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un proyecto será mejorado con ideas que recibieron duras críticas. Amor: tendrá gestos de protección con alguien de gran timidez; se lo retribuirá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un colega mostrará gran talento y se convertirá en un valioso aliado. Amor: con firme carácter, alejará a la gente que opina sin saber y sin que nadie se lo pida.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alcanzará sus metas sin problemas, pero se avecina un gran desafío. Amor: momento para no dejar pasar señales de disconformidad en la pareja o lo lamentará.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ADAPTABLE Y DE BUEN JUICIO. AMA EXPLORAR LUGARES NUEVOS Y DIVERTIDOS.