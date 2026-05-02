Horóscopo de HOY, sábado 2 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: cambios en el ámbito laboral generarán tensión pero resultarán eficaces. Amor: una propuesta a las apuradas podría hacer surgir altibajos en la relación; cuidado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto se consolidará como el mejor que ha elaborado junto a su entorno. Amor: alguna duda se disipará, la pareja estará fortalecida y pasan gratos momentos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos con audacia y genera un rumbo que nadie tuvo en cuenta. Amor: su pareja sentirá cuánto le complacen los momentos íntimos con plena calidez.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: estallará un conflicto por criterios opuestos pero habrá acercamiento. Amor: una actitud obstinada no ayudará, pero le pedirán un mayor entendimiento.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: personas influyentes no dudarán en tenerle en cuenta por sus permanentes logros. Amor: disfrutará de momentos únicos, fuerte atracción, encanto mutuo y pleno deseo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: para cambiar de profesión o empleo, conviene ignorar cierta promesa. Amor: la reconciliación que espera llegará si realiza las pequeñas atenciones que gustan.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su ánimo emprendedor dará impulso a un proyecto que cambia las cosas. Amor: una persona amiga pasará la línea y se convertirá en inolvidable romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las metas logradas le permitirán hacer cambios en su vida material. Amor: entenderá la relación amorosa de un modo que abrumará a su pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas no parecen crecer pero el éxito le sorprenderá. Amor: su dispersión alterará a su pareja y la pondrá al borde del ataque de nervios.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: gente influyente entenderá que los cambios serán profundos. Amor: una de sus actitudes no serán bien comprendidas en la relación y causan confusión.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá una evaluación de su desempeño y el resultado será inesperado. Amor: mal momento para soñar o idealizar a su pareja, mejor ver al otro tal cual es.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su intuición será la correcta y cierto negocio comenzará a dar beneficios. Amor: su natural seducción alertará a una ex pareja y un viejo rencor surgirá de la nada.

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