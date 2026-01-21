Horóscopo de hoy, 21 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, miércoles 21 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con habilidad superará los errores provocados por otros y concretará las metas. Amor: por intuición sabrá que hay algo que no está dicho pero al dialogar, lo descubrirá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una mala interpretación le jugará en contra pero verá las cosas tal como son. Amor: en una reunión que parece aburrida habrá alguien agradable que le gustará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una de sus ideas logrará un éxito inesperado. Gente influyente le llamará. Amor: le dolerá recibir críticas y creerá que ya nada es como antes pero será otra cosa.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su intuición mejorará un proyecto que tiene fallas y no puede avanzar. Amor: volverá al lugar que le recuerda a ese amor esquivo que resulta inolvidable.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: vencerá las críticas con buenos argumentos y podrá conservar el liderazgo. Amor: una pequeña atención anunciará la reconciliación o un nuevo romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ayudará a un colega en problemas pero aumentarán las críticas. Amor: ciertas actitudes de terceros molestarán pero la armonía lograda estará a salvo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: resultará fructífera una inversión que no creía segura y todo mejora. Amor: en la pareja habrá quejas por la relación con amigos. Será buena idea compartirla.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: estará agudizada su intuición para disipar todas las dificultades. Amor: su experiencia le mostrará el camino que le lleva a concretar un romance estable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: será necesario el alejamiento de gente que perturban las tareas. Amor: resultará agradable una cita romántica gracias a su encantadora simpatía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su proyecto más elaborado crecerá generando gran confianza. Amor: alguien extrovertido no será la persona más apropiada para una relación nueva.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las dificultades se resolverán con la ayuda de los colegas más idóneos. Amor: si evita trasladar los problemas del trabajo a la pareja, todo comenzará a mejorar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llegarán noticias optimistas. Su plan alcanzará el éxito por proyectos nuevos. Amor: su pareja querrá atención y si no puede o no lo quiere advertir, tendrá problemas.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LABORIOSA Y EFICIENTE PERO NO SE APURA. LE GUSTA QUE LAS COSAS SALGAN BIEN.