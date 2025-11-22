Horóscopo de hoy, sábado 22 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, sábado 22 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: una filtración de datos le anunciará que se avecina cambio; se preparará. Amor: la abundancia de momentos plenos de afecto se darán en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: algunas demoras indicarán que será necesario postergar los próximos cambios. Amor: sentimientos encontrados opacarán la vida en común y generarán el diálogo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tareas mal hechas y gastos en exceso por gente del entorno, provocarán cambios. Amor: momento para vivir la relación con calidez y planear un nuevo comienzo.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: será la persona indicada para resolver un asunto que otros eluden y sorprenderá. Amor: en la pareja se espera con ansia escuchar que solo diga sí y todo mejorará.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: se avecina etapa plena de logros profesionales y surgirá buena oportunidad. Amor: algunos roces indicarán que la pareja necesita dedicación y cambios de ambiente.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: una serie de malentendidos podrían perjudicar el trabajo en un proyecto. Amor: gente entrometida querrá crear confusión en la pareja pero no lo vencerán.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: su aporte de ideas a un proyecto se convertirá en la clave de éxito. Amor: la melancolía quedará atrás y la calidez ocupará el espacio que necesita la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: momento para apostar por el crecimiento y obtener beneficio. Amor: tendrá que adaptarse rápido a los cambios que se proponen en la relación.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: habrá interesantes ofertas laborales, pero conviene analizarlas bien. Amor: la insistente preocupación por su imagen podría complicar la relación, cuidado.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: alcanzará sus metas con ventaja porque lo logrará en menos tiempo. Amor: su encanto será llamativo para alguien que cree distante pero habrá una cita.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: por el gran esfuerzo realizado, verá los frutos llegar antes de tiempo. Amor: su ingenio aportará gracia y calidez a una relación con indicios de desgaste.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: asumirá los compromisos que realmente puede cumplir y habrá buen resultado. Amor: el reencuentro con una bella ex pareja le da entusiasmo pero tendrá cautela.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: OCUPADA EN CONSERVAR SU LIDERAZGO Y ORGANIZAR LA VIDA DE LOS DEMÁS.

