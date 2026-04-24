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Horóscopo de HOY, viernes 24 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su habilidad en el trabajo permitirá alcanzar las metas con éxito. Amor: una diferencia en la pareja se resolverá dialogando, sin discusiones ni reproches.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: aunque no haya acuerdos, habrá un desarrollo positivo en los negocios. Amor: su poderoso encanto estará irresistible y atraerá a una persona muy especial.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: llega una oportunidad que no debe dejar pasar. Prepárese para tener éxito. Amor: momento propicio para avanzar con una relación o reconciliar a la pareja.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: llegará un colega nuevo cuya habilidad resultará positiva para resolver tareas. Amor: se consolida la pareja o tiene la oportunidad de conocer a alguien nuevo.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: detecta errores que mostrarán falta de idoneidad pero alguien será la excepción. Amor: en un encuentro los nervios podrían jugar en su contra pero todo saldrá bien.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: propuesta de nuevo empleo será interesante por el ambiente de trabajo. Amor: tendrá un cambio de actitud que tomará por sorpresa a su pareja; urge dialogar.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: será momento para las innovaciones y por la audacia se distinguirá. Amor: tomará decisiones que harán surgir conflictos que serán un desafío para resolver.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: aún con opiniones en contra, resolverá un problema con éxito. Amor: su encanto atraerá a alguien de su entorno laboral y será quien menos imagina.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: algún colega mostrará un talento que reforzará el negocio. Amor: cierta persona no podrá resistir su encanto y eso facilitará el romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su visión práctica de las cosas será muy requerida en el entorno. Amor: finalmente llega esa cita romántica que promete calidez y buenas señales.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: anticipará los problemas, rebatirá las críticas y ganará cooperación. Amor: la persona menos esperada le invitará a una cita que será divertida e inolvidable.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: no confiará en su entorno pero con tenacidad logrará mantener el rumbo. Amor: disfrutará de momentos plenos de calidez romántica que generan la buena vida.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HONESTA, DIVERTIDA PERO MUY IMPULSIVA. PREFIERE ACTUAR RÁPIDO Y SIN PAUSAS.
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