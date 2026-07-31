Horóscopo de HOY, viernes 31 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una situación inestable pasará a estar controlada y las metas mucho más cerca. Amor: un prejuicio hará surgir sentimientos hostiles pero la pareja lo superará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cumplirá con los plazos justo a tiempo y el entorno destacará su capacidad. Amor: problemas ajenos alterarán la armonía de la pareja pero los pondrá bien lejos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto necesitará de la ayuda de alguien experto. Amor: se definirá un compromiso y una relación comenzará a crecer en planes a futuro.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: actuará con gran eficacia y la gente influyente destacará el éxito obtenido. Amor: las dudas quedarán atrás y nada será un obstáculo para una relación nueva.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas exitosas y la situación comienza a mejorar con beneficios Amor: surgirá el diálogo sobre lo que afecta a la pareja y la sinceridad curará heridas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: habrá complicaciones con alguna iniciativa pero no se apresurará. Amor: verá señales en la pareja de demasiada rutina, entonces actuará con creatividad.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para ignorar críticas y hacerse cargo de nuevos desafíos. Amor: la emoción fluirá en la pareja y sanará heridas. La fuerte calidez creará la armonía.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: buen momento para los emprendedores con nueva actividad. Amor: ciertos gestos y señales indicarán que se avecina encuentro y una relación romántica.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas van bien en el trabajo pero gente poco idónea restará. Amor: su irresistible encanto le permitirá acercarse a alguien que parece distante.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su habilidad fluirá sin trabas y logrará beneficios muy destacados. Amor: alguien que le entusiasma le dará una sorpresa y la calidez mutua crecerá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su entorno valorará el modo en que multiplica el éxito. Su talento hablará. Amor: reconocerá por una mirada a la persona que está interesada en un encuentro.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su esfuerzo será percibido por gente importante y los beneficios fluirán. Amor: derribará la barrera que alguien antepone por timidez y un romance será real.

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