Horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, jueves 7 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una reunión comercial o técnica no avanzará, pero resolverá las diferencias. Amor: surgirán malentendidos que generan confusión y habrá algo que aprender.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para delegar tareas y hallar el mejor modo de generar beneficios. Amor: con encanto, atraerá a nuevas amistades y pronto llegarán momentos románticos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: emprenderá nuevas actividades que depararán satisfacciones y seguro éxito. Amor: metas en común permitirán que las afinidades crezcan y habrá nuevo comienzo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: si da lugar a propuestas poco fiables, los negocios o proyectos se estancarán. Amor: la armonía y la estabilidad parecerán estar en crisis pero será una falsa alarma.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: asuntos financieros complican los proyectos y los paraliza, pero recibirá ayuda. Amor: una vida social tranquila le permitirá conocer a la persona que tanto le desvela.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con lúcida inteligencia saldrá con éxito de una situación complicada. Amor: un diálogo a tiempo pondrá todo en su lugar pero una confesión será inquietante.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: señales de cierta prosperidad permitirán hacer planes favorables. Amor: la armonía enriquecerá la relación y dará brillo a los momentos íntimos.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para renovar y mejorar las expectativas. Amor: superará los obstáculos que podrían impedir el encuentro con alguien que desea.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas del entorno y será destacado. Amor: una cita romántica revelará bellos rasgos que no ha visto de esa persona que le atrae.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con creatividad iniciará cambios postergados y todo mejorará. Amor: momento para dejar fluir la ternura con quien iniciará una relación inolvidable.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: enfrentará dificultades y comenzará el camino que conduce al éxito. Amor: hará bien en recordar aquellos momentos de plena afinidad porque le fortalecerán.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su esfuerzo no será en vano, será bien visto por personas influyentes. Amor: una experiencia inolvidable le permitirá acercarse a una persona que le atrae.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: APASIONADA. LE GUSTA DECIR LO QUE SIENTE AUNQUE HAYA CONSECUENCIAS.

