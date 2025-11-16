Horóscopo de HOY, domingo 16 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21- abril 20)
Amor: alguien interesante se sentirá impactado por su irresistible encanto; posible inicio de relación. Salud: las emociones serán positivas. Sorpresa: nuevo negocio.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: su intuición le indicará cuál es la verdad en una situación sospechosa. La respuesta será amorosa. Salud: si se divierte, mejorará. Sorpresa: agradable pausa.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: un secreto encenderá la calidez que está a punto de enfriarse y el buen humor reinará. Salud: las alergias arreciarán. Sorpresa: amigo poderoso.
CANCER (junio 22-julio 23)
Amor: diferencias en la pareja revelarán que hay temas ocultos. Oportunidad para el diálogo. Salud: molestias digestivas se alivian. Sorpresa: emotivo encuentro.
LEO (julio 24-agosto 23)
Amor: su fuerte encanto estará irresistible y por eso, alguien se acercará con interés romántico. Salud: urge prevenir problemas de piel. Sorpresa: decisión audaz.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Amor: semana con placenteros momentos y menos conflictos, lo que favorecerá la armonía. Salud: iniciar natación será bueno. Sorpresa: fiesta inolvidable.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Amor: dejará de lado la rigidez y se acercará a una bella persona que le admira en silencio. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: amigo en problemas.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Amor: su alma gemela estará cerca y la relación que se avecina será todo lo que desea. Salud: propicio iniciar una dieta. Sorpresa: alegría familiar.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Amor: no será buena idea hacer promesas, habrá que trabajar la aceptación. Salud: el encierro será perjudicial. Sorpresa: respuesta insólita.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: un encuentro fortuito encenderá las luces de un viejo amor pero todo es diferente. Salud: hidratarse más hará bien. Sorpresa: grupo díscolo.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: tendrá expectativas al conocer a una persona encantadora y la calidez será intensa. Salud: ir al gimnasio será habitual. Sorpresa: intuición acertada.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: no dará explicaciones cuando la persona que menos imagina le invite a un soñado encuentro. Salud: alerta por alergias. Sorpresa: temores disipados.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PODEROSA PARA MATERIALIZAR SUEÑOS E INTEGRARLOS A SU MUNDO INTERIOR.