Horóscopo de HOY, domingo 16 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Amor: alguien interesante se sentirá impactado por su irresistible encanto; posible inicio de relación. Salud: las emociones serán positivas. Sorpresa: nuevo negocio.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: su intuición le indicará cuál es la verdad en una situación sospechosa. La respuesta será amorosa. Salud: si se divierte, mejorará. Sorpresa: agradable pausa.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: un secreto encenderá la calidez que está a punto de enfriarse y el buen humor reinará. Salud: las alergias arreciarán. Sorpresa: amigo poderoso.

CANCER (junio 22-julio 23)

Amor: diferencias en la pareja revelarán que hay temas ocultos. Oportunidad para el diálogo. Salud: molestias digestivas se alivian. Sorpresa: emotivo encuentro.

LEO (julio 24-agosto 23)

Amor: su fuerte encanto estará irresistible y por eso, alguien se acercará con interés romántico. Salud: urge prevenir problemas de piel. Sorpresa: decisión audaz.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Amor: semana con placenteros momentos y menos conflictos, lo que favorecerá la armonía. Salud: iniciar natación será bueno. Sorpresa: fiesta inolvidable.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Amor: dejará de lado la rigidez y se acercará a una bella persona que le admira en silencio. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: amigo en problemas.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Amor: su alma gemela estará cerca y la relación que se avecina será todo lo que desea. Salud: propicio iniciar una dieta. Sorpresa: alegría familiar.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Amor: no será buena idea hacer promesas, habrá que trabajar la aceptación. Salud: el encierro será perjudicial. Sorpresa: respuesta insólita.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: un encuentro fortuito encenderá las luces de un viejo amor pero todo es diferente. Salud: hidratarse más hará bien. Sorpresa: grupo díscolo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: tendrá expectativas al conocer a una persona encantadora y la calidez será intensa. Salud: ir al gimnasio será habitual. Sorpresa: intuición acertada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: no dará explicaciones cuando la persona que menos imagina le invite a un soñado encuentro. Salud: alerta por alergias. Sorpresa: temores disipados.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PODEROSA PARA MATERIALIZAR SUEÑOS E INTEGRARLOS A SU MUNDO INTERIOR.