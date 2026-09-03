Horóscopo de HOY, jueves 3 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la situación será propicia para compartir ideas y lanzar proyectos nuevos. Amor: surgirán críticas en la relación y provocará que alguien se sienta desvalorizado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: las dificultades se sumarán, pero se concentra y resuelve problemas graves. Amor: habrá momentos difíciles pero se superarán con tolerancia y la escucha sincera.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: alguien recibirá una ventaja pero dará los pasos correctos y ganará. Amor: disfrutará de cálidas vivencias en la deseada intimidad y un gran momento afectivo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la buena fortuna llegará con una oportunidad como para no dejar pasar. Amor: momento propicio para acabar con la rutina en la relación y tomar mejores iniciativas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: en las reuniones parecerá todo claro pero los resultados mostrarán otra cosa. Amor: alguien mediará en una discusión de la pareja y generará una nueva cita romántica.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán desafíos a su capacidad y lo viejo será dado de baja. Amor: las circunstancias favorecen que deje de lado la timidez y se acerque a alguien especial.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: situaciones complicadas se resolverán con iniciativas y buena fortuna. Amor: conflictos que cree arreglados y olvidados, resurgirán por motivos que están latentes.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se incrementarán los proyectos y los negocios y tomará el timón. Amor: compartirá su mundo con la persona más inesperada y comenzará el romance.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su gran creatividad será observada y bien evaluada. Amor: su buen humor será vital para atravesar y hacer divertida una cita romántica.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá satisfacción porque surgirán negocios nuevos, inesperados. Amor: momento para manejarse con calma, evitar discusiones y recuperar la calidez.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán problemas que desafiarán su capacidad pero los resolverá. Amor: llega el momento para iniciar un dulce romance o tener la ansiada reconciliación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: necesitará de su sensibilidad para resolver problemas de difícil solución. Amor: no le darán temor los conflictos y se volverá irresistible para alguien que cree distante.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORIGINAL PERO NADA REBELDE. AGRADA A LAS PERSONAS QUE POSEEN AUTORIDAD.