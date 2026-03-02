Horóscopo de HOY, lunes 2 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán señales de prosperidad y aunque los demás no las adviertan, le ayudarán. Amor: momento propicio para ocuparse de temas del corazón y recuperar la armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: compartirá una idea que será la clave para aumentar los negocios o los proyectos. Amor: con buena actitud, dejará de lado la melancolía y estará listo para conocer a alguien.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá un asunto que en principio parecía simple pero es complicado. Amor: si confía demasiado en su poder de seducción, conocerá a alguien inconmovible.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para hacer reformas audaces que iluminen ese proyecto tan especial. Amor: las discusiones en la pareja no deben convertirse en rutina o arriesgará la armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien tomará iniciativas que no le gustarán pero los resultados harán que las acepte. Amor: se avecina una crisis que puede evitarse; las pequeñas atenciones serán la clave.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: le molestarán las habladurías y se concentrará en los resultados. Amor: ciertas dudas en la relación comenzarán a dar problemas, pero las resolverá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su creatividad estará a pleno y le permitirá alcanzar nuevas metas. Amor: le acecha un estado de vulnerabilidad, por lo que discutir no ayudará en nada.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un emprendimiento dará señales de éxito y todo comienza a mejorar. Amor: cuando se disipen los conflictos, la seducción impactará en la otra persona.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para resolver esas trabas inamovibles. Amor: necesitará un acuerdo superador para recuperar la armonía en la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: oportunidad para alcanzar el éxito con una propuesta algo audaz. Amor: surgirán discusiones causadas por familiares, pero no afectarán a la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá una idea genial que los demás quieren tomar pero pocos la entenderán. Amor: momento propicio para iniciar nuevo romance o alcanzar la reconciliación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: personas del entorno criticarán su actitud cautelosa pero el éxito lo justificará. Amor: se darán las condiciones para lograr una cita romántica con una alma gemela.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERESADA EN LOS MISTERIOS DEL SUBCONSCIENTE; AMA CONOCER DE PSICOLOGÍA