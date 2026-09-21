Horóscopo de HOY, lunes 21 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio resultará ser el desafío más importante al que se enfrenta. Amor: en la relación le pedirán generar momentos de calidez en lugar de distraerse.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la comunicación mejorará y eso despierta el interés en las personas influyentes. Amor: la armonía de la relación estará en riesgo si continúa haciendo críticas; atención.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios positivos aunque tendrán un duro período de adaptación. Amor: una actitud optimista afianzará la relación, pero aún habrá cosas por arreglar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: propicio hacer reparaciones, renovar instalaciones o planear una mudanza. Amor: oportunidad en la que expresará sentimientos en un encuentro irresistible.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: iniciativas audaces facilitarán que el negocio comience a dar ventajas y beneficios. Amor: actitudes teñidas de egoísmo podrían dañar la relación y reflotar viejos conflictos.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirá la necesidad de encarar cambios que provocarán cierto rechazo. Amor: algunas cosas de lo que sucede en la relación le desagradan y querrá revertirlo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: estará alerta para resolver temas legales y destrabar negocios o proyectos. Amor: surgirá un encuentro en el que su atractivo encanto facilitará el inicio del romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un control de gastos será necesario para sanear un negocio estancado. Amor: no esperará que otro tome una iniciativa, sino que generará un buen momento.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: verá la necesidad de que el entorno reciba una nueva capacitación. Amor: un encuentro le llenará de entusiasmo pero será bueno no precipitarse.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: los trabajos recibirán el estímulo de ventajas impensadas. Amor: los gestos que conducen a aumentar la calidez serán bien recibidos en la relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: mostrará un talento inusual que llamará la atención de personas relevantes. Amor: alejará de la pareja a gente que solo causa confusión y crea los malentendidos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se le hará difícil alcanzar metas cuando tiene dudas sobre qué camino tomar. Amor: la relación pasará por un tembladeral pero logrará recomponer la armonía.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ADAPTABLE, DE BUEN JUICIO Y SINCERA. AMA EXPLORAR LOS LUGARES DIVERTIDOS.