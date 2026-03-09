Horóscopo de HOY, lunes 9 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un negocio podría estancarse pero advertirá las señales antes que los demás. Amor: su encanto se verá irresistible; ideal para un romance o una deseada reconciliación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para ejecutar planes, decidir compras y definir metas audaces. Amor: sufrirá cierta frialdad en los gestos y habrá dificultad para expresar sentimientos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una directiva será impuesta sin estudio previo, eso no le gustará y lo expresará. Amor: querrá terminar con la reiterada situación de actitudes caprichosas y berrinches.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una sucesión de errores será la señal de que algo anda mal pero tendrá la solución. Amor: no será necesario dar rodeos para decir lo que siente, esperan sus palabras.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento para resolver los asuntos más espinosos y firmar papeles importantes. Amor: una de sus actitudes se verá arrogante y se lo harán saber con cierta vehemencia.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: estará seguro que una de sus ideas es la más adecuada para comenzar. Amor: con cierta persona, habrá afinidad plena, calidez y un momento inolvidable.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su capacidad para la persuasión será útil en el momento más difícil. Amor: estará muy sensible y cualquier cosa que se diga en la pareja le afectará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: descubrirá las reales intenciones de gente que dice venir a ayudar. Amor: un encuentro casual iniciará una dulce relación destinada a ser algo inolvidable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: superará metas difíciles pero la retribución no será la esperada. Amor: disfrutará de lo que es un amor a primera vista con una persona bellísima.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llegará gente con iniciativas que cambian tareas y no ayudan. Amor: expresará mejor su sentir y la seducción crecerá; la pareja vivirá cálida intimidad.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: proyectos en danza no darán el resultado esperado pero rescatará lo positivo. Amor: se disiparán los conflictos y las discusiones terminarán. La intimidad será feliz.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: sus acciones parecerán erróneas para el entorno pero serán exitosas. Amor: el momento es ahora si siente que debe expresar el disgusto; le comprenderán.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PERSEVERANTE CUANDO ESTÁ EN PAREJA PERO INTOLERANTE CON EL DESALIENTO.