Horóscopo de HOY, sábado 26 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: ciertas metas parecerán lejanas para otros pero con habilidad, las alcanzará. Amor: todo mejora; la indiferencia deja de ser un problema y la calidez une a la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con gran manejo técnico o administrativo impedirá el progreso del caos. Amor: si quedara algún rencor o desacuerdo, todo se aclarará y habrá dulces vivencias.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: lanzar proyectos con personas poco confiables no será buena idea; atención. Amor: surgirán escenas favorables para que un encuentro romántico tenga su lugar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: elogiarán su creatividad para tomar una vieja idea y transformar las cosas. Amor: con muestras de afecto, neutralizará cualquier amenaza a la dulce armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: por su talento, tendrá poder de decisión para alcanzar objetivos con éxito. Amor: alguien impactado por su encanto querrá acercarse y un romance será posible.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: nuevos negocios o proyectos alcanzarán metas con beneficios. Amor: momento para dejar de lado la timidez y prepararse para un encuentro romántico.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que generarán incertidumbre pero serán positivos. Amor: con pequeñas atenciones en la relación recuperará dulces momentos de calidez.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aún con dudas, aceptará sugerencias que facilitan las tareas. Amor: será un logro dejar de lado el apego para renovar la calidez afectiva en la relación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una oportunidad se revelará y será inteligente no dejarla pasar. Amor: un encuentro tras otro no será garantía para conocer a alguien interesante.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: detectará fallas en tareas o proyectos pero las revertirá con habilidad. Amor: su atractivo encanto atraerá a alguien muy especial y surgirá el romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: considerará nuevas propuestas pero ninguna convencerá; paciencia. Amor: se cumplirán los anhelos y los planes de la pareja, todo conduce a otra etapa.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: colegas de otra área vendrán a colaborar y las metas estarán a su alcance. Amor: surgirá un encuentro en el que se manejará con encanto y alguien quedará impactado.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ESTIMULADA POR LOS DESAFÍOS. VENCE LOS PROBLEMAS CON GRAN VOLUNTAD.