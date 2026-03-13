Horóscopo de HOY, viernes 13 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: fallas en la comunicación podrían afectar los trabajos pero las subsanará. Amor: un nuevo romance o reconciliación será posible si sugiere una cita en un lugar espléndido.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la situación parecerá caótica, pero surgirá una oportunidad que ordenará todo. Amor: su fuerte encanto acercará a una persona interesante, que no siempre accede.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una ausencia inesperada complicará el trabajo pero recibirá ayuda. Amor: cruzará un límite y aparecerá alguien muy especial en su vida; posible romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: favorable dar más espacio a colegas con buenas ideas y todo mejorará. Amor: pondrá límites a entrometidos y la pareja comenzará a vivir mejor y en armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: por buenas influencias, habrá una serie de éxitos que permitirán levantar el perfil. Amor: actitudes de su pareja le llenarán de confusión y será mala idea ignorarlo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: problemas y trámites postergados fluirán y tomará buenas iniciativas. Amor: su encanto estará irresistible y personas de su entorno se acercarán.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: sus colegas le manifestarán plena confianza al generar un cambio audaz. Amor: vivirá una intimidad mágica e inolvidable junto a su pareja; todo se consolida.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: gente influyente impulsará cambios a los que le detectará fallas. Amor: en armonía y plena afinidad, disfrutará de fuerte calidez en la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con datos seguros, conseguirá que todo funcione bien y con éxito. Amor: en su entorno habrá alguien atractivo a quien deseará aproximarse cuanto antes.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para un cambio pero cierta gente no lo entenderá. Amor: si deja de lado las discusiones, harán las paces y renovará la calidez.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán noticias alentadoras sobre su proyecto pero conviene concentrarse. Amor: tomará la iniciativa y logrará captar la atención de una bella persona.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá temas pendientes y asuntos complicados; el entorno verá su éxito. Amor: vencerá una barrera de timidez y conocerá a una persona muy agradable.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTROVERTIDA, DE MOVIMIENTOS SERENOS Y AMPLIOS GESTOS AUNQUE ALGO TORPE.