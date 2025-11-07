Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre 2025:
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, viernes 7 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: recibirá críticas pero nadie estará a la altura de ser un rival competitivo. Amor: una persona tímida se acercará y caerá seducida por su fuerte encanto.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: con ayuda, las cosas marcharán bien; la indecisión podría ser perjudicial. Amor: descubrirá a la persona a quien le confiará aquello que ya no quiere ocultar más.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: demasiadas exigencias le llevarán a desviarse de una de sus metas. Amor: en la pareja se pondrá en evidencia ese rasgo gracioso que tanto aman todos.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: reuniones conflictivas se sucederán, pero alguien traerá la solución. Amor: las circunstancias permitirán nuevas relaciones o reconciliación en las parejas.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas provocados por gente poco idónea y las cosas mejorarán. Amor: sensaciones nuevas provocadas por una persona reforzarán su encanto.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: alguien de su entorno tendrá una idea genial que asegurará el éxito. Amor: llegará a un evento con un cambio de imagen que captará las miradas de todos.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: la mala comunicación se reflejará en discusiones sobre los proyectos. Amor: la aparición de una ex pareja estimulará habladurías pero nada podrá reclamar.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: un comentario desafortunado afectará la salida de proyectos. Amor: querrá tener cerca a la persona que llena de cálidas vivencias al romance.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades que podrían perjudicar un negocio. Amor: con simpatía atraerá a una persona que parece distante y el romance surgirá.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: hallará una solución a problemas que otros eludieron. Amor: un romance podría surgir con una bella persona pero conviene dejar atrás la timidez.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: alguien vendrá con una idea muy interesante; nueva opción y beneficios. Amor: alguien le dirá que da demasiadas vueltas para decidirse; tendrá sus razones.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: tendrá fuerte confianza en el éxito de su idea plasmada en un proyecto. Amor: su timidez no ayudará en un encuentro, si se relaja, su corazón se expresará.

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: DISPUESTA PARA INTERVENIR CON FIRMEZA EN LOS CONFLICTOS DE LOS DEMÁS.

