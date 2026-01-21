Milagros Asto Sánchez
Milagros Asto Sánchez

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Cómo el polémico Consejo de Paz de Trump acerca más a Rusia y Estados Unidos?
Resumen de la noticia por IA
¿Cómo el polémico Consejo de Paz de Trump acerca más a Rusia y Estados Unidos?

¿Cómo el polémico Consejo de Paz de Trump acerca más a Rusia y Estados Unidos?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Cuatro meses después de que Donald Trump anunciara la creación de un Consejo de Paz internacional para supervisar la reconstrucción de la franja de Gaza, finalmente numerosas naciones están recibiendo la invitación para formar parte de este organismo. Pero aunque la iniciativa fue originalmente respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU, hoy crece el debate sobre sus integrantes y los alcances de su formación.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC