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Resumen

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El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se enfrentaron durante una reunión en la Casa Blanca en febrero de 2025.
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se enfrentaron durante una reunión en la Casa Blanca en febrero de 2025.
Por Rodrigo Murillo

Marzo del 2025. En Kiev dejan de llegar los datos de inteligencia estadounidenses. Los misiles rusos siguen su curso, pero los hombres encargados de anticiparlos disponen ahora de menos información para saber desde dónde vienen y dónde caerán. Mientras los bomberos intentan apagar los incendios y los hospitales reciben a los heridos, otra urgencia se suma a las del bombardeo: comprender por qué ha dejado de llegar la información que ayudaba a proteger a la población. No ha hecho falta por cierto que Moscú destruya un satélite ni que sus agentes saboteen las comunicaciones en el frente. Para encontrar la explicación había que mirar en dirección contraria, hacia el oeste, y retroceder cinco días, hasta una sala de la Casa Blanca donde los anfitriones habían acabado por tratar la dignidad de un aliado como una insolencia. El presidente y el vicepresidente de Estados Unidos reprendían ante las cámaras a Volodímir Zelenski. «Usted no tiene las cartas», le increpó Donald Trump. La frase podía parecer un desatino o una bravuconada más en aquella visita, pero Washington se encargaría pronto de convertirla en una advertencia de grave peligro. En los días siguientes se suspendió el suministro de armas a Kiev y, después, el intercambio de inteligencia: así se llegó a aquella interrupción de los datos mientras los misiles rusos continuaban impactando contra blancos civiles. Rusia conservaba sus medios para atacar; Ucrania perdía parte de los suyos para defenderse. Interrogado por este abandono deliberado de las capacidades de un aliado, el director de la CIA explicó entonces que la pausa en la asistencia norteamericana buscaba que Zelenski se declarara dispuesto a negociar la paz. Así pues, cuando la asistencia se restableció, semanas después, Ucrania había comprendido lo que podía sucederle si contrariaba a su aliado. Meses más tarde conocería las condiciones que el aliado esperaba que aceptara para la paz.