El puente internacional que se volvió el nuevo punto de discordia entre EE.UU. y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. (Foto: AFP)
Por Milagros Asto Sánchez

La tensión entre Estados Unidos y Canadá ha ido en aumento desde que Donald Trump volvió al poder hace poco más de un año. Ambas naciones han chocado por la dura política comercial del presidente republicano, que incluso fue más allá y llegó a expresar públicamente su deseo de que el territorio canadiense se convierta en el estado número 51 de su país. En las últimas semanas un puente internacional se sumó a los motivos de disputa y ya desata el enojo del inquilino de la Casa Blanca.

