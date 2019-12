Para muchos, el viernes 13 es definitivamente sinónimo de mala suerte. La fecha, que este 2019 se nos presentó en setiembre y diciembre, es temida especialmente por los más supersticiosos, quienes toman extremas precauciones para evitar que algo “negativo” los sorprenda.

Pese a que es una fecha popular en estos días, el miedo al número 13 se remonta a muchos años atrás. A continuación mencionamos algunos datos importantes sobre la desprestigiada fecha.

EL ORIGEN

El origen de la asociación del viernes 13 con eventos negativos tiene una combinación de factores religiosos y culturales y, por supuesto, hay muchas teorías al respecto.

Por ejemplo, algunos cristianos creen que el viernes es de mala suerte porque fue el día de la semana en que Jesús murió en la cruz. Además, de los 13 invitados a la última cena, Judas es el número 13.

Sin embargo, el temor por el viernes 13 comenzó a aumentar en el siglo XX. Muchos expertos sobre el tema se remontan al libro “Friday, the Thirteenth” (“Viernes, el XIII”, en español), que fue publicado en 1907 por un corredor de bolsa llamado Thomas Lawson.

El libro trata sobre un corredor de bolsa de Wall Street que genera riquezas y pérdidas en el mercado para vengarse de sus enemigos. En la historia, el personaje principal elige deliberadamente el viernes 13 para hacer colapsar el mercado de valores, aprovechándose de las preocupaciones que la fecha -que ya era temida- podía generar en los negociantes.

Según CNN, al año siguiente de la publicación del libro “The New York Times” se convirtió en uno de los primeros periódicos en reconocer las supersticiones del viernes 13.

Pese a ello, la cadena BBC afirma que un cuarto de siglo antes de la publicación del libro el temor al viernes 13 no existía como tal y recuerda la historia de un grupo de caballeros estadounidenses enemigos de las supersticiones que allá por los años 1880 tenía una relación muy particular con el número 13.

The Thirteen Club (El club del trece, en español) se reunió por primera vez el 13 de setiembre 1881 y se organizó formalmente el viernes 13 de enero de 1882. Fundado por el capitán William Fowler en su restaurante de Nueva York, los miembros del grupo se reunían el día 13 de cada mes, se sentaban en la mesa 13, rompían espejos, derramaban sal y llegaban a la cena caminando bajo escaleras cruzadas, explica BBC.

“The New York Times” informó que en la primera reunión del club, el comensal número 13 estaba retrasado, y Fowler pidió a uno de los camareros que reemplazara al comensal ausente que completaría el número de mala suerte.

Sin embargo, el medio británico enfatiza que no hay ninguna señal en el club de la mezcla de la superstición del 13 con el viernes. “Debió aparecer en algún momento entre 1882 y la publicación del libro de Lawson en 1907”, señala.

¿Y EL MARTES 13?

“Martes, ni te cases ni te embarques”, dice una frase muy popular que parece hasta en canciones. Y es que el viernes 13 no es el único día que se ha ganado un temido lugar en el calendario.

En algunos países hispanos, el martes 13 es considerado de mala suerte porque es asociado con el dios romano de la guerra, la destrucción y la violencia, Marte.

Sin embargo, se dice que la tradición de temer a esa fecha tuvo su origen en el martes 13 de mayo de 1453, cuando la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, cayó ante el asedio del Imperio Otomano, lo que supuso un duro golpe para las potencias cristianas.

“Ochocientos soldados y 15 embarcaciones enviadas a Génova, Venecia y al Vaticano cayeron ante los musulmanes, hecho que se asoció a un eclipse lunar que tuvo lugar el mismo día y a las fuertes lluvias que impidieron la entrada de los navíos que iban a ayudar al Imperio Romano”, explica al respecto el portal Infobae.

TRISCAIDECAFOBIA

El miedo incontrolable al número 13 existe y se llama triscaidecafobia. La creencia supersticiosa contra el 13 está tan arraigada que muchos hoteles y hospitales del mundo no tienen habitaciones con el número 13, incluso hay ascensores que saltan del piso 12 al 14.

Según CNN, cerca de Filadelfia se encuentra el Centro para el Tratamiento de la Friggatriscaidecafobia, una organización que hace fiestas centradas en confrontar fobias comunes asociadas a prácticas que, según las creencias populares, causan mala suerte.

Pero incluso las grandes mentes han sucumbido a esta fobia. El compositor austriaco-estadounidense Arnold Schoenberg sufrió un caso tan grave de triscaidecafobia, que omitió deliberadamente la numeración de la medida 13 en algunas de sus obras posteriores, sustituyéndola por la notación “12a”. Paradójicamente, falleció el viernes 13 de julio de 1951.

EN LA PANTALLA GRANDE

La famosa película estadounidense Viernes 13 tuvo su origen en el mito ligado a la fecha y es, en tiempos modernos, la referencia más conocida cuando se habla de las cosas malas que pueden ocurrir un viernes 13.

La película se estrenó en 1980 y convirtió al personaje de Jason Voorhees en uno de los villanos más temidos en la historia del cine de terror.

EVENTOS NEGATIVOS

Quienes creen en la mala suerte asociada al viernes 13 recuerdan que importantes tragedias que enlutaron al mundo ocurrieron en esa fecha.

El viernes 13 de diciembre de 1939, tuvo lugar en Victoria, Australia, el denominado ‘Viernes negro’, considerado como uno de los peores incendios forestales en la historia de la humanidad y el más grave ocurrido en ese país. Hubo 71 muertos, más de 3.000 personas sin hogar y casi 20.000 kilómetros cuadrados de tierra arrasada por las llamas.

En 1972, el vuelo 517 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes con 40 pasajeros y cinco tripulantes, entre los que se encontraban los miembros del equipo de rugby Old Christians. Los sobrevivientes tuvieron que alimentarse de sus propios compañeros fallecidos en el accidente. Dieciséis personas fueron rescatadas con vida 72 días después del suceso que ocurrió el viernes 13 de octubre.

El el viernes 13 de noviembre del 2015, en horas de la noche, se produjeron los atentados terroristas en París, Francia, que dejaron como saldo 137 muertos y más de 400 heridos.

Pese a las coincidencias, temer al viernes 13 es una decisión personal. Sin embargo, cabría recordar lo que dice Stevie Wonder en su canción ‘Superstición’. “Un bebé de 13 meses rompió el espejo. Siete años de mala suerte, buenas cosas en tu pasado. Cuando crees en cosas que no puedes entender, entonces sufres. La superstición no es la forma de hacer las cosas”.