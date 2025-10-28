Aliados del ejército de Sudán acusan a paramilitares de ejecutar a 2.000 civiles en Darfur

Las Fuerzas Conjuntas, una coalición de grupos armados aliados del ejército de Sudán, acusaron el martes a los paramilitares de haber “ejecutado a más de 2.000 civiles desarmados” en la ciudad de El Fasher, en el oeste del país.

El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha “cometido crímenes atroces contra civiles inocentes en la ciudad de El Fasher, donde más de 2.000 ciudadanos desarmados fueron ejecutados y asesinados los días 26 y 27 de octubre, la mayoría mujeres, niños y ancianos”, afirma el comunicado.

Desde abril de 2023, Sudán es escenario de una guerra por el poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, y el general Mohamed Daglo, al frente de las FAR.

Naciones Unidas ya advirtió el lunes del “riesgo creciente de atrocidades motivadas por consideraciones étnicas”, siguiendo las alertas lanzadas por varios observadores independientes.

Las FAR anunciaron el domingo haber tomado el control total de El Fasher, la última gran ciudad de la vasta región occidental de Darfur que no estaba en sus manos, lo que podría suponer un punto de inflexión en la guerra civil.

Esta imagen tomada de un vídeo difundido por la cuenta de Telegram de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) paramilitares de Sudán el 26 de octubre de 2025 muestra a combatientes de las RSF armados y celebrando en las calles de El-Fasher, en Darfur (Sudán). Foto: Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) / AFP / -

Un informe del Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale (HRL), respaldado por vídeos e imágenes satelitales, documenta “ejecuciones masivas” tras la toma de la ciudad.

El conflicto en Sudán ha dejado decenas de miles de muertos y ha provocado lo que la ONU califica como “la peor crisis humanitaria del mundo”.