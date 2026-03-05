Resumen

El líder de Corea del Norte Kim Jong-un a bordo del primer destructor multipropósito de 5.000 toneladas del país, el Choe Hyon. (EFE/EPA/KCNA).
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó que Pyongyang está equipando a su marina con armas nucleares, mientras supervisaba esta semana las pruebas de un destructor presentado como ultramoderno, informó este jueves la prensa estatal.

