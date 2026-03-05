El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó que Pyongyang está equipando a su marina con armas nucleares, mientras supervisaba esta semana las pruebas de un destructor presentado como ultramoderno, informó este jueves la prensa estatal.
“El armamento de la marina con armas nucleares avanza de manera satisfactoria”, dijo Kim, citado por la agencia oficial KCNA.