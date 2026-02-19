Corea del Norte presenta un nuevo lanzacohetes con capacidad nuclear

Escuchar
Una ceremonia de presentación del nuevo sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de 600 mm frente al Centro Cultural 25 de Abril en Pyongyang, Corea del Norte. (Foto de KCNA VIA KNS / AFP).
/ STR
Por Agencia AFP

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó la presentación oficial de un lanzacohetes múltiple capaz de disparar ojivas nucleares hacia el Sur, informó el jueves la prensa estatal.

