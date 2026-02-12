Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta imagen, tomada el 31 de diciembre de 2023 muestra al líder de Corea del Norte Kim Jong-un junto a su hija, Kim Ju-ae. (Foto de KCNA vía KNS / AFP).
Esta imagen, tomada el 31 de diciembre de 2023 muestra al líder de Corea del Norte Kim Jong-un junto a su hija, Kim Ju-ae. (Foto de KCNA vía KNS / AFP).
/ STR
Por Agencia AFP

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha consolidado a su hija Kim Ju-ae como su aparente heredera antes de una importante conferencia del partido de gobierno, afirmó el jueves un legislador surcoreano tras una sesión informativa con la principal agencia de inteligencia de su país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Kim Jong-un consolida a su hija como su posible heredera en el poder en Corea del Norte
Asia

Kim Jong-un consolida a su hija como su posible heredera en el poder en Corea del Norte

Presidente de Taiwán advierte que ambiciones de China “no se detendrían” si se adueña de la isla
Asia

Presidente de Taiwán advierte que ambiciones de China “no se detendrían” si se adueña de la isla

Sanae Takaichi: cómo el impresionante ascenso de “la dama de hierro de Japón” pone en alerta a China
Asia

Sanae Takaichi: cómo el impresionante ascenso de “la dama de hierro de Japón” pone en alerta a China

La Policía detiene a un sospechoso tras el tiroteo en una escuela del sur de Tailandia
Asia

La Policía detiene a un sospechoso tras el tiroteo en una escuela del sur de Tailandia