Kim Jong-un inspecciona lanzacohetes antes de un Congreso clave del partido norcoreano

El líder norcoreano, Kim Jong-un, inspecciona decenas de lanzacohetes múltiples de 600 mm. Foto: EFE / KCNA
Por Agencia EFE

El líder norcoreano, Kim Jong-un, inspeccionó decenas de lanzacohetes múltiples de 600 mm, indicó este jueves la agencia estatal de noticias KCNA, y afirmó que el país asiático fijará sus planes de futuro para reforzar al Ejército durante un congreso del partido único que se celebrará a finales de febrero.

