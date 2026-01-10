Corea del Norte acusa a Seúl de lanzar drones espía y amenaza con represalias

Las autoridades norcoreanas acusaron a Corea del Sur de lanzar dos drones espía, uno en septiembre del año pasado y otro hace apenas seis días, y dijeron que Seúl debería prepararse para “pagar un alto precio”, en un comunicado publicado este sábado por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

La agencia publicó además imágenes de lo que asegura son los drones derribados y parte del contenido que fue encontrado en sus cámaras.

Ambos drones fueron lanzados desde “una zona sensible de primera línea de la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) donde el acceso de civiles está estrictamente prohibido”, detalló un portavoz del Estado Mayor del Ejército norcoreano.

El primer incidente ocurrió el 27 de septiembre del año pasado, cuando un dron pequeño de ala fija fue derribado por las fuerzas norcoreanas sobre la localidad de Kaesong, cercana a la divisoria con Corea del Sur, tras despegar desde el lado surcoreano de la frontera y volar durante unas tres horas sobre la provincia norcoreana de Hwanghae del Norte.

“En la cámara del dron se registraron datos de video de 5 horas y 47 minutos de los principales objetos de nuestra región”, detalló el portavoz norcoreano.

El segundo incidente ocurrió el 4 de enero de este año, cuando un dron similar equipado con dos cámaras fue derribado sobre Kaesong, tras despegar desde la ciudad surcoreana de Incheon.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, viendo una actuación de celebración de Año Nuevo en el Estadio del Primero de Mayo en Pionyang, el 31 de diciembre de 2025. (KCNA VIA KNS / AFP) / STR

En sus dos cámaras se encontraron casi 14 minutos de video de varias zonas de Corea del Norte.

“Incluso después del cambio de régimen de los gamberros en Seúl, Corea del Sur ha seguido cometiendo actos de provocación con drones cerca de la frontera”, aseguró el portavoz, refiriéndose al nuevo Gobierno surcoreano de Lee Jae-myung, que ha hecho varios llamamientos a retomar el diálogo con su vecino del norte tras tomar posesión en junio del año pasado.

“Los belicistas militares de la República de Corea se verán obligados a pagar un alto precio por su imperdonable histeria. Las autoridades de la República de Corea nunca podrán eludir la responsabilidad de la escalada de tensión”, avisó el portavoz norcoreano.