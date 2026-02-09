El mayor corte eléctrico de este lunes en Cuba apagará más de un 61 % de la isla a la vez

Escuchar
Una persona camina frente a un vehículo en una calle poca iluminada este miércoles, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Una persona camina frente a un vehículo en una calle poca iluminada este miércoles, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

Cuba tendrá prolongados apagones en todo el país este lunes, cortes que llegarán a dejar simultáneamente sin corriente a un 61,5 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

