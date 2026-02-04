Cuba sufre un colapso parcial del sistema eléctrico que afecta a 3,4 millones de personas

Escuchar
(2 min)
Fotografía de archivo fechada el 01 de julio de 2025 que muestra personas caminando por una calle durante un apagón en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa ARCHIVO

/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

El sistema eléctrico nacional de Cuba (SEN) sufrió este miércoles un nuevo colapso parcial que afecta a cerca de 3,4 millones de personas en cuatro de las provincias orientales de la isla (Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo), según confirmó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

