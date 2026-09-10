Las autoridades de Costa Rica registraron este jueves un sismo de magnitud 5,5 en el Pacífico y más de 80 réplicas, algunas superiores a la magnitud cuatro, sin que hayan causado daños materiales ni dejado personas heridas.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) registró el evento principal de magnitud 5,5 a las 02:26 hora local (08:26 GMT) con epicentro en aguas del Pacífico a 53 kilómetros de la localidad de Uvita, ubicada en la costa de la provincia de Puntarenas, en el sur del país.

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El temblor, causado por el proceso de subducción de la placa tectónica de Cocos, fue sentido en las comunidades cercanas al epicentro, sin que causara daños.

El Ovsicori ha registrado más de ochenta réplicas, varias con magnitudes superiores a cuatro, entre estas una de 4,8 a las 12:03 hora local (18:03 GMT).

Aunque varios de los sismos han sido percibidos por la población, principalmente en las comunidades del Pacífico cercanas al epicentro, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas.

Costa Rica, un país ubicado en una zona del mundo de frecuente actividad sísmica, registra al año decenas de temblores, de los cuales la mayoría no son percibidos por la población.

En lo que va de 2026, Costa Rica ha registrado trece sismos superiores a la magnitud cinco, el más fuerte de ellos de 5,7 el 15 de abril con epicentro en el Pacífico frente a Playa Ostional, provincia de Guanacaste (oeste). Ninguno ha causado daños materiales.

El pasado 26 de agosto un sismo de magnitud cinco y varias réplicas sacudieron la capital de Costa Rica y generaron alarma entre la población, pero no causaron daños materiales de consideración ni dejaron personas afectadas.