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Resumen

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Costa Rica, un país ubicado en una zona del mundo de frecuente actividad sísmica, registra al año decenas de temblores. (Foto: Tráfico ZMG referencial)
Costa Rica, un país ubicado en una zona del mundo de frecuente actividad sísmica, registra al año decenas de temblores. (Foto: Tráfico ZMG referencial)
Por Agencia EFE

Las autoridades de Costa Rica registraron este jueves un sismo de magnitud 5,5 en el Pacífico y más de 80 réplicas, algunas superiores a la magnitud cuatro, sin que hayan causado daños materiales ni dejado personas heridas.

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