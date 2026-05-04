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El capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán es escoltado a un helicóptero en el aeropuerto de la Ciudad de México el 8 de enero de 2016, luego de su recaptura durante una intensa operación militar en Los Mochis, estado de Sinaloa. (ALFREDO ESTRELLA / AFP).
El capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán es escoltado a un helicóptero en el aeropuerto de la Ciudad de México el 8 de enero de 2016, luego de su recaptura durante una intensa operación militar en Los Mochis, estado de Sinaloa. (ALFREDO ESTRELLA / AFP).
/ ALFREDO ESTRELLA
Por Agencia EFE

El mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, ha pedido a un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York, donde fue juzgado por narcotráfico, su extradición a México, tras ser declarado culpable en 2019 por delitos relacionados con el narcotráfico.

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