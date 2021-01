Conforme a los criterios de Saber más

Tras las elecciones de noviembre, los demócratas recuperaron la Casa Blanca, mantuvieron el control de la Cámara de Representantes y esta semana lograron tener el Senado otra vez en sus manos, un inmenso triunfo político que empodera al nuevo gobierno de Joe Biden.

Pese a la polarización del país, sobre todo tras lo ocurrido el pasado miércoles con el asalto al Capitolio, el próximo presidente tendrá al Congreso de su lado para poder sacar adelante sus planes y su agenda y así olvidar los últimos cuatros años de Donald Trump.

Tras el triunfo dramático esta semana en Georgia, cuando el reverendo Raphael Warnock y Jon Ossoff consiguieron arrebatarle a los demócratas dos asientos en el Senado, la distribución de las fuerzas ha quedado así: 50 escaños para los demócratas y 50 para los republicanos. En esta situación, la Constitución establece que la futura vicepresidenta, Kamala Karris, que será además la presidenta del Senado, tendrá el voto decisivo para inclinar la balanza hacia su partido. Una diferencia mínima, pero suficiente.

Los candidatos demócratas al Senado de Estados Unidos, el reverendo Raphael Warnock (izquierda) y Jon Ossoff, ganaron los escaños por Georgia. (REUTERS / Mike Segar, Brian Snyder).

El resumen de la importancia de ganar Georgia y tener mayoría en el Senado la dio el propio Barack Obama hace unos días: “Esto no es solo sobre Georgia. Es sobre Estados Unidos y sobre el mundo”.

“[La derrota en Georgia] es un desastre épico para el Partido Republicano con un daño incalculable”, señaló Matt Mackowiak, presidente del partido en el condado texano de Travis, quien no ha dudado en criticar a Trump por lastrar a su organización con su discurso.

Lo que está en juego

Con Joe Biden como jefe de la Casa Blanca y con su partido controlando ambas cámaras, el presidente podrá evitar el obstruccionismo -una práctica muy utilizada por los republicanos- y conseguir que sus planes avancen con más facilidad, sobre todo en temas como el presupuesto, estímulos económicos, aumento de impuestos o la lucha contra el cambio climático. Asimismo, sus candidatos a formar parte del Gabinete serían confirmados sin inconvenientes.

“El tener el control de ambas cámaras hace que sea mucho más posible para Biden aprobar leyes. Y el control del Senado es importante porque ahí se confirma a los nominados del presidente en el gabinete”, señala a este Diario Joel Goldstein, profesor emérito de la Escuela de Leyes de la Universidad Saint Louis, en Missouri.

Por lo menos durante dos años, Joe Biden podrá trabajar con más facilidad con los congresistas de ambas cámaras, al tener el Partido Demócrata la mayoría en el Legislativo. BLOOMBERG

“Se trata de quién establece la agenda, decide qué se discute, qué se vota y qué se descarta”, ha explicado al Atlanta Journal Constitution el académico Norm Ornstein, del American Enterprise Institute.

Como señala “The New York Times”, gran parte de la agenda económica que propuso Biden durante la campaña está ahora en juego. Aunque Biden se define como un demócrata moderado y centrista, su plan económico es considerado progresista, pues incluye expandir el seguro de salud Medicare, crear más empleos de manufactura y promover la energía limpia, así como aumentar los impuestos a los más ricos. Muchas de esas políticas, así como las medidas para acelerar un programa de vacunación masiva y aumentar el estímulo económico, pueden incluirse en un proyecto de ley de presupuesto este año. Asimismo, con los demócratas controlando ambas cámaras podría conseguirse la esperada reforma migratoria.

Sin embargo, esto tampoco significará una carta blanca para los demócratas pues al tener una mínima mayoría en el Senado también deberán negociar con los republicanos en otros aspectos donde se necesite mayor diferencia de votos.

¿Cómo queda el Partido Republicano?

Tras lo ocurrido el miércoles pasado, en que una turba proTrump asaltó el Capitolio, azuzados por el propio presidente, momentos antes de que el Congreso confirmara a Joe Biden como el próximo mandatario de Estados Unidos, las fichas en el Partido Republicano han variado.

Ese día, un centenar de congresistas republicanos y 13 senadores tenían pensado no ratificar a Biden y poner objeciones a los votos del Colegio Electoral, con el fin de retrasar el nombramiento, satisfacer a Trump y, sobre todo, a su base electoral.

El poderoso republicano Mitch McConnell dejó de ser el líder de la mayoría de su partido en el Senado. REUTERS

Pero cuando la facción más violenta de esa base electoral atacó el Capitolio, muchos de esos congresistas decidieron dar marcha atrás. Sin embargo, estos legisladores seguirán siendo una fuerza opositora rabiosa que puede complicar a Biden.

“Biden va a tratar de persuadir a los republicanos más razonables o pragmáticos a distanciarse de Trump. Durante sus años en el Congreso, Biden siempre ha sido un conciliador y ha sabido negociar con los republicanos”, señala a El Comercio la politóloga Cynthia Sanborn, ex vicerrectora de la Universidad del Pacífico y actual profesora de Ciencias Políticas. “Aunque tendrá mayoría en el Congreso, también tendrá una oposición agresiva. Por eso tiene que tratar de persuadir a ese grupo más razonable”.

Entre tanto, los republicanos deberán reconfigurar sus fuerzas para las siguientes elecciones legislativas. “El partido que no ocupa la presidencia generalmente gana escaños en la Cámara de Representantes durante los años en que no gobiernan, por lo que los republicanos podrían ganar más escaños en la cámara baja en el 2022. Además, los demócratas no lo hicieron tan bien en las carreras legislativas en los estados. Pero por otro lado, hay varios factores que están en contra de los republicanos, pues los votantes jóvenes y no-blancos tienden a favorecer a los demócratas; y las mujeres se están alejando del Partido Republicano”, explica Goldstein.





