Estados Unidos completa su primera venta de petróleo venezolano tras el derrocamiento de Maduro

Estados Unidos ha concluido una venta de petróleo de Venezuela, la primera desde que Washington tomó el control del sector tras la captura del mandatario depuesto Nicolás Maduro, indicó el jueves a la AFP un responsable estadounidense.

Según esta fuente, el monto de la operación asciende a 500 millones de dólares y podrían concretarse otras ventas en los próximos días o semanas.

“El presidente Trump ha negociado un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano”, declaró el jueves una portavoz de la Casa Blanca.

La semana pasada, el presidente estadounidense había anunciado que “las autoridades interinas de Venezuela (iban) a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado y de alta calidad”, es decir, entre uno y dos meses de producción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One el 11 de enero de 2026 (Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP)

Trump ha dejado clara su intención de “controlar” los ingresos derivados de la venta de esos barriles.

El presidente también instó a las grandes petroleras a lanzarse al asalto de las vastas reservas del país sudamericano.

“Ustedes tratan directamente con nosotros, no queremos que traten con Venezuela”, advirtió Trump a los ejecutivos de esas empresas en un encuentro en la Casa Blanca.

El logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, visto en una gasolinera de Caracas, el 10 de octubre de 2025. Foto: Federico PARRA / AFP / FEDERICO PARRA

El presidente estadounidense firmó este fin de semana un decreto de emergencia destinado a colocar bajo protección especial los activos venezolanos, incluidos los ingresos petroleros, ubicados en territorio estadounidense, a fin de impedir, en particular, que sean embargados por tribunales o acreedores.

El republicano “protege” el continente americano “contra los narcoterroristas, los traficantes de drogas y los adversarios extranjeros que buscan sacar provecho”, estimó el jueves una portavoz de la Casa Blanca.