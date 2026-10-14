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Resumen

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Kimberly Guilfoyle, exembajadora de Estados Unidos en Grecia, junto a Donald Trump durante la celebración del Día de la Independencia de Grecia en la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
Kimberly Guilfoyle, exembajadora de Estados Unidos en Grecia, junto a Donald Trump durante la celebración del Día de la Independencia de Grecia en la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Guillermo Vera Ayala

La embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, dimitió este martes 13 luego de que la Casa Blanca le pidiera la renuncia tras un escándalo de presunta corrupción ligado a favores económicos.

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