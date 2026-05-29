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En los cómputos acumulados, el Nasdaq destaca con una ganancia del 8 % en mayo y del 2 % en la semana. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP
En los cómputos acumulados, el Nasdaq destaca con una ganancia del 8 % en mayo y del 2 % en la semana. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes con récords en sus tres principales índices, además de ganancias mensuales y semanales lideradas por el Nasdaq al imponerse el optimismo por las empresas tecnológicas sobre la incertidumbre por la crisis en Oriente Medio.

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