El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este viernes que el origen del dron que impactó contra un edificio de viviendas en una ciudad rumana, cerca de la frontera con Ucrania, no ha sido demostrado y pidió a Bucarest pruebas de que se trata de un aparato ruso.

“Nadie puede determinar el origen (del dron) hasta que se realice un examen de ese aparato”, dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su viaje de tres días a Kazajistán para participar en una cumbre de la Unión Económica Eurasiática.

Putin aseguró que desconoce los detalles del incidente del que fue informado poco antes de la rueda de prensa.

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Asimismo, agregó que Moscú está dispuesta a “realizar una investigación objetiva” y solo luego emitir su juicio acerca de lo sucedido.

A la vez, enfatizó que en otras ocasiones, cuando los drones ucranianos infringían el espacio aéreo de los países vecinos, en primer lugar se pensaba que los aparatos eran rusos.

“Posiblemente, se trate de una situación parecida”, indicó.

Anteriormente, la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, aseguró que los países occidentales están haciendo “ruido” en torno al incidente en Rumanía con el objetivo de “desviar la atención” del reciente ataque mortal de Ucrania contra una residencia de estudiantes en la región ocupada de Lugansk, que se saldó con 21 muertos.

Un supuesto dron ruso impacta en un edificio en la ciudad de Galati, en Rumania, durante la madrugada del 29 de mayo de 2026. (Captura de X @sentdefender)

Además, Rumanía necesitaba algo que justificara el cierre del consulado ruso y lo ha conseguido, aseguró Zajárova, quien prometió que la respuesta rusa a esa medida no se hará esperar.

El dron impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que ha causado heridas leves a dos personas, según han informado las autoridades del país balcánico.

Rumanía anunció que tomará medidas proporcionadas después de este incidente y solicitó a la OTAN que despliegue más medios antiaéreos en el país.

Poco más tarde se supo que Bucarest ha tomado la decisión de cerrar el Consulado General de Rusia en la ciudad de Constanza y declarar persona ‘non grata’ al cónsul ruso.