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El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con miembros de los medios de comunicación tras dirigirse a los participantes del Foro de Inversión VTB «Russia Calling!» en Moscú, el 2 de diciembre de 2025. Foto: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con miembros de los medios de comunicación tras dirigirse a los participantes del Foro de Inversión VTB «Russia Calling!» en Moscú, el 2 de diciembre de 2025. Foto: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP
/ SERGEI ILNITSKY
Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este viernes que el origen del dron que impactó contra un edificio de viviendas en una ciudad rumana, cerca de la frontera con Ucrania, no ha sido demostrado y pidió a Bucarest pruebas de que se trata de un aparato ruso.

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