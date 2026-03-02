“Francia les expresa su pleno apoyo y solidaridad. Está dispuesta (...) a participar en su defensa”, afirmó Jean-Noël Barrot en una rueda de prensa.
El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.
