Francia está lista para participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania, blanco de ataques de Irán, declaró el lunes su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.

En respuesta a los ataques iniciados el sábado por Israel y Estados Unidos, Irán está lanzando misiles y drones a numerosos países de la región como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irak, Baréin, Kuwait, Omán y Jordania.

“Francia les expresa su pleno apoyo y solidaridad. Está dispuesta (...) a participar en su defensa” , afirmó Jean-Noël Barrot en una rueda de prensa.

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

