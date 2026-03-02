Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro francés de Exteriores en funciones, Jean-Noël Barrot, en una imagen de archivo. (Foto: EFE/OLIVIER HOSLET)
Por Agencia AFP

Francia está lista para participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania, blanco de ataques de Irán, declaró el lunes su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.

