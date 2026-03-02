Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La refinería del gigante petrolero saudita Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura recibió el impacto de los restos de dos drones de Irán. (Captura de video).
Por Agencia EFE

La refinería del gigante petrolero saudita Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe, recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que generó “un pequeño fuego” en las instalaciones y el cierre de algunas “unidades” como medida de precaución.

