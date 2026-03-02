La refinería del gigante petrolero saudita Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe, recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que generó “un pequeño fuego” en las instalaciones y el cierre de algunas “unidades” como medida de precaución.

Así lo confirmó este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa saudita, Turki al Maliki, en un comunicado publicado por la agencia oficial saudí SPA, en la que señaló que no hay personal civil herido por este incidente, pese a que los restos de la intercepción cayeron cerca de infraestructura civil.

En otro comunicado, el Ministerio de Energía saudí confirmó que algunas “unidades operativas” de la planta fueron clausuradas “como medida de precaución”, ya que la caída de los drones causaron “daños menores”.

El comunicado del ministerio añade que “el suministro de petróleo y sus derivados a los mercados locales no han sido afectados por este incidente” .

Imágenes difundidas por redes sociales muestran humo brotando de la refinería y personal saliendo de las instalaciones en aparente calma.

Ubicada en la costa del golfo Pérsico frente a territorio iraní, Ras Tanura es una de las mayores refinerías de crudo del mundo y una de las mayores terminales para la exportación de petróleo del planeta.

El petróleo brent de referencia en los mercados internacionales se disparó este lunes un 8 %, hasta los 78,22 dólares por barril, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+, y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, vía clave del tráfico petrolero y comercial en la región.

Los analistas explican que ante las tensiones en Oriente Medio, el foco se sitúa sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula casi un 20% el tráfico de crudo mundial, ante el miedo a que el conflicto pueda provocar una interrupción del suministro.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió este sábado una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube a esta hora, antes de la apertura oficial del mercado, más del 8,42 %, hasta los 71,62 dólares.

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

