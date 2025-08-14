Rusia prohíbe a la ONG Reporteros Sin Fronteras, declarada “indeseable”

La organización Reporteros Sin Fronteras ha sido incluida en la lista de ONG consideradas “indeseables” en la Federación Rusa, informa hoy el Ministerio de Justicia ruso.

Según una lista oficial publicada en el sitio internet de este ministerio y consultada el jueves por AFP, RSF pasa ahora a formar parte de las organizaciones “extranjeras cuyas actividades se consideran indeseables” en territorio ruso.

En Rusia declarar una organización como “indeseable” equivale, en la práctica, a prohibir sus actividades, ya que expone a las personas que trabajan para ella o la financian a graves procesos judiciales, incluidas penas de prisión.

Desde la ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, las autoridades rusas intensificaron considerablemente la represión de las voces disidentes, encarcelando a cientos de personas y prohibiendo decenas de ONG y medios de comunicación.

RSF, con sede en Francia, denuncia regularmente estas violaciones a la libertad de expresión y presta ayuda a periodistas perseguidos en Rusia.

En su sitio internet la ONG lamenta que “la casi totalidad de los medios independientes” hayan sido prohibidos en Rusia, bloqueados y/o declarados “agentes extranjeros u organizaciones indeseables”.