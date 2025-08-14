En esta foto compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente ruso, Vladimir Putin, habla durante una reunión sobre temas económicos en Moscú el 12 de agosto de 2025. Vyacheslav Prokofiev / POOL / AFP
En esta foto compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente ruso, Vladimir Putin, habla durante una reunión sobre temas económicos en Moscú el 12 de agosto de 2025. Vyacheslav Prokofiev / POOL / AFP
/ VYACHESLAV PROKOFIEV
Agencia AFP
Agencia AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia prohíbe a la ONG Reporteros Sin Fronteras, declarada “indeseable”
Resumen de la noticia por IA
Rusia prohíbe a la ONG Reporteros Sin Fronteras, declarada “indeseable”

Rusia prohíbe a la ONG Reporteros Sin Fronteras, declarada “indeseable”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La organización Reporteros Sin Fronteras ha sido incluida en la lista de ONG consideradas “indeseables” en la Federación Rusa, informa hoy el Ministerio de Justicia .

Según una lista oficial publicada en el sitio internet de este ministerio y consultada el jueves por AFP, RSF pasa ahora a formar parte de las organizaciones “extranjeras cuyas actividades se consideran indeseables” en territorio ruso.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Putin elogia “genuinos intentos” de Estados Unidos por poner fin a enfrentamientos en Ucrania


En Rusia declarar una organización como “indeseable” equivale, en la práctica, a prohibir sus actividades, ya que expone a las personas que trabajan para ella o la financian a graves procesos judiciales, incluidas penas de prisión.

Desde la ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, las autoridades rusas intensificaron considerablemente la represión de las voces disidentes, encarcelando a cientos de personas y prohibiendo decenas de ONG y medios de comunicación.

RSF, con sede en Francia, de expresión y presta ayuda a periodistas perseguidos en Rusia.

En su sitio internet la ONG lamenta que “la casi totalidad de los medios independientes” hayan sido prohibidos en Rusia, bloqueados y/o declarados “agentes extranjeros u organizaciones indeseables”.

Moscú elaboró por primera vez una lista de organizaciones “indeseables” en 2015. Actualmente incluye más de 250 organismos, entre ellos las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace, así como varios medios de comunicación.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC