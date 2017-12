Por qué indigna a Italia regreso de rey 70 años después de su muerte

El cuerpo del rey Víctor Manuel III regresó este mes a Italia desde Egipto, 70 años después de su muerte allí en el exilio. Pero el entierro real en su tierra natal ha traído recuerdos difíciles para muchos y ha causado indignación.



El rey Víctor Manuel III fue apodado infamemente Sciaboletta, que significa "pequeño sable", debido a su tamaño: medía 1,53 metros de altura.



Para que no se arrastrara en el suelo cuando la llevaba, le tenían que forjar una espada especial.



Pero aunque su estatura física era pequeña, el impacto de Víctor Emmanuel en los asuntos italianos ciertamente no lo fue.



En Italia es conocido como el rey cuyas acciones dieron lugar al régimen fascista de Benito Mussolini y al fin de la monarquía.



Ahora, siete décadas después de su muerte, está causando una nueva controversia.



Víctor Emmanuel murió en el exilio en Egipto en 1947. Había huido de Italia cuatro años antes, temiendo ser arrestado por el ejército alemán después de declarar un armisticio con los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial.



Sus restos finalmente volaron de vuelta a su tierra natal el 17 de diciembre, en medio de la condena y la indignación, particularmente entre la comunidad judía de Italia.



"Esto no puede dejar de generar una profunda preocupación", dijo Noemí Di Segni, presidente de la Unión de Comunidades Judías Italianas.



"Víctor Emmanuel III fue cómplice del régimen fascista, a cuyo ascenso nunca se opuso".



"Burla"

En 1922, Víctor Emmanuel decidió no movilizar al ejército contra los fascistas de Benito Mussolini; es más, le pidió al Il Duce que formara un gobierno, allanando el camino para 20 años de dictadura.



Más tarde fue también fuertemente criticado por firmar leyes raciales en 1938 que legalizaron la persecución de los judíos.



Algunos de los descendientes de Víctor Emmanuel están pidiendo que sus restos sean trasladados al Panteón, el antiguo monumento romano donde reposan los dos primeros reyes de la Casa de Saboya.



Emanuele Filiberto, su bisnieto, le dijo a los medios italianos que los miembros de su casa no deberían ser enterrados en "cualquier tumba".



"No es anacrónico esperar que se respete a los reyes", dijo.



Pero la solicitud fue tildada de "burla" por la comunidad judía en Roma. Muchos señalaron que el Panteón está muy cerca del gueto en el que, en 1943, alrededor de 1.000 judíos fueron arrestados y deportados a los campos de exterminio nazis. Solo 16 sobrevivieron.

Incluso la manera en que los restos del rey fueron transportados físicamente a Italia ha desatado ira: en un avión militar, pagado por el Estado.



"Una elección desagradable", dijo Massimo D'Alema, un ex primer ministro italiano.



"Tenemos que tener cuidado con el significado simbólico de lo que estamos haciendo", dijo Luigi Di Maio, el líder del Movimiento Cinco Estrellas, que se postulará para las próximas elecciones y podría convertirse en el nuevo primer ministro de Italia.



"Estamos volviendo a abrir una herida en nuestra historia".

"Adorable"

Tres años después de que el rey huyera de Italia, dejando a su patria -y significativamente al ejército italiano- en el caos, abdicó a favor de su hijo.



Un mes después, en junio de 1946, Italia votó para convertirse en una república.



También se decidió que a todos los miembros de la Casa de Saboya se les prohibía volver a pisar Italia, una prohibición que fue anulada en 2002.

El rey Víctor Emmanuel III en fechas

- 1900: Víctor Emmanuel III se convierte en el rey de Italia.

- 1922: Le pide a Mussolini que forme un nuevo gobierno, allanando el camino para el gobierno fascista.

- 1938: Firma leyes que restringen los derechos civiles de los judíos.

- 9 septiembre 1943: Huye de Italia.

- 9 mayo 1946: Abdica a favor de su hijo.

- 2 junio 1946: Referendo italiano; Italia se convierte en una república.

- 28 diciembre 1947: Víctor Emmanuel III muere en el exilio en Egipto.

Sus restos fueron devueltos después de que su familia lo solicitara formalmente en 2011.



El día después de que llegaron le rindieron homenaje en un mausoleo familiar cerca de Turín, en una pequeña ceremonia privada.



Víctor Emmanuel fue enterrado nuevamente junto a su esposa, Elena de Montenegro, una mujer que medía 1.80 metros de altura y solía llamarlo "mon petit roi" (mi pequeño rey).



Su nieto mayor, Víctor Emmanuel, quien sería el rey si Italia todavía tuviera una monarquía, dice que aún espera que el cuerpo de su abuelo pueda ser trasladado al Panteón, "donde los reyes deben estar".

Su sobrina María Pía dice que él era "adorable".



"Solía ​​llamarlo pequeño abuelo. Lo afectó el raquitismo: tenía las piernas tan cortas que cuando se levantaba de una silla tenía que dar un pequeño salto, como los niños".



El resto del país probablemente lo recuerda de una manera muy diferente.



Fuente: BBC