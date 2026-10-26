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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (EFE/ Isaac Fontana).
El presidente de Brasil y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (EFE/ Isaac Fontana).
/ Isaac Fontana
Por BBC News Mundo

“Brasil no es para principiantes”, decía el compositor Tom Jobim, uno de los padres de la bossa nova. Y la histórica remontada electoral de Luiz Inácio Lula da Silva el domingo parece confirmarlo.

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