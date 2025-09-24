Presidente Noboa asevera que Ecuador afronta “actos de terrorismo disfrazados de protesta”

El presidente, Daniel Noboa, aseguró este miércoles que su país enfrenta “actos de terrorismo disfrazados de protesta” y asevero que “Ecuador no retrocede ante terroristas que se esconden detrás de la comunidad para servirse a sí mismos”.

En un acto público de entrega de beneficios sociales en la provincia de Imbabura, la más conflictiva por el paro nacional convocado por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), dijo que las protestas actuales “no son reclamos sociales, son ataques calculados para sembrar miedo y desestabilizar todo el país”.

Añadió que “la gente que quiere trabajar rechaza estas medidas de paro, y los enemigos del progreso quieren, en cambio, devolver al país al caos”.

“No podemos ni vamos a retroceder, porque hacerlo sería condenar al fracaso a un país que busca avanzar y prosperar. Nosotros vamos a romper cada barrera que nos pongan y seguiremos hacia delante porque vamos a ir al pueblo, nadie nos va a impedir llegar a las comunidades, llegar a las personas que más necesitan”, dijo.

La Conaie cuestionó que Noboa se haya trasladado esta madrugada a Otavalo, en Imbabura, donde el lunes hubo manifestaciones violentas, pues opinó que busca “imponer miedo” y “repartir bonos asistencialistas para quebrar la resistencia”.

En su discurso, acompañado también de indígenas, Noboa señaló que sus opositores podrán tratar de intimidarlos, “pero jamás en su vida han visto a un grupo que tengan la fuerza para ir de frente contra ellos”.

“Ellos quieren caminar y hacer una protesta contra nosotros, nosotros la hacemos primero; ellos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros los expulsamos de todo el país entonces, pero ya venir con ese cuento de que ellos son soberanos, de que ellos son los representantes del pueblo y después en una elección sacan el 3 %, esa estupidez no la vamos a creer nunca más”, advirtió.

Integrantes de las Fuerzas Armadas remueven escombros después de una protesta en la avenida panamericana norte este martes, en Tabacundo (Ecuador). Foto: EFE/ José Jácome

Añadió que “ellos no luchan por el pueblo, lo manipulan, lo presionan, y lo usan como carne de cañón para proteger sus negocios sucios. Afectan a los agricultores, friegan por medio de las juntas de agua”.

No retrocederá

Noboa insistió en que el suyo no es un Gobierno, como los de 2019 o de 2022, de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente, que -en medio de manifestaciones de la Conaie- dieron marcha atrás en su intención de eliminar los subsidios a los combustibles.

“Este es un Gobierno fuerte, pero así mismo. Como es fuerte, es un Gobierno solidario, empático, que entiende lo que la gente quiere y necesita”, indicó en el acto público en el que se refirió a distintos planes de apoyo social a los que destinará millonarias inversiones.

El jefe de Estado aseguró que irá al territorio donde lo necesiten porque “Ecuador es uno” y con contundencia dijo: “Ecuador no retrocede ante estos terroristas, que se esconden detrás de la comunidad para servirse a sí mismos”.

“Y tampoco vamos a retroceder ante extranjeros que los contratan y los traen para hacer destrozos. Agarramos a cuatro venezolanos en la provincia de Chimborazo que estaban robando un camión con bombonas de gas para hacer bombas y afectar a la gente”, aseveró.

“Eso no es protesta social, eso no es protesta indígena, eso es un poco pendejos que quieren venir a afectar en nuestro país y crear el caos. No vamos a permitir eso, ya los agarramos e irán a una cárcel de máxima seguridad y serán acusados por terrorismo”, avanzó.

Los cuatro ciudadanos venezolanos detenidos el miércoles, se suman a otros dos, que están con prisión preventiva tras ser detenidos el pasado lunes en Otavalo, ciudad donde hubo ataques a un destacamento policial, destrucción de sus instalaciones y el incendio de vehículos policiales y particulares.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, dijo este miércoles que al ser aprehendidos el lunes, los venezolanos dijeron, -aparentemente con ánimo de intimidar, que pertenecen al grupo Tren de Aragua, catalogado por Ecuador como “terroristas”.