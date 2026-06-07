La comunidad peruana residente en Argentina participó este domingo en la segunda vuelta de las Elecciones Generales del Perú 2026 en una jornada que transcurrió con normalidad, orden y sin incidentes de relevancia, según informó el Consulado General del Perú en Buenos Aires.

Desde tempranas horas de la mañana, miembros de mesa, coordinadores, personal consular y personal de apoyo se desplegaron en los locales de votación habilitados en la jurisdicción consular para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del derecho al voto de miles de ciudadanos peruanos.

Peruanos residentes en Buenos Aires esperan su turno para sufragar durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales del Perú 2026. (Foto: Consulado General del Perú en Buenos Aires).

Tras la instalación de las mesas de sufragio y la verificación del material electoral, la totalidad de las mesas previstas quedó abierta al público. A lo largo de la jornada, los electores acudieron de manera sostenida a los centros de votación, donde recibieron orientación y atención en condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad.

De acuerdo con el Consulado General del Perú en Buenos Aires, la coordinación entre el personal consular, los organismos electorales y los miembros de mesa permitió que la votación avanzara conforme al cronograma establecido y sin contratiempos significativos.

La representación consular destacó además el compromiso de los miembros de mesa y del personal involucrado en la organización, cuya labor permitió la apertura oportuna de las mesas y la atención de los ciudadanos durante toda la jornada.

Consultas por el cierre de los locales

Uno de los temas que generó algunas consultas fue la situación de ciudadanos que llegaron a los locales después de las 5 p.m. y no pudieron ingresar para sufragar. Al respecto, el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, explicó que se trata de una disposición que se aplica de manera regular en todos los procesos electorales.

“Pasan todas las elecciones y acá en Lima también. Uno llega después de las cinco y ya no lo dejan entrar. Los que entraron antes de las cinco, aunque no hayan llegado propiamente a su mesa, esos sí votan”, señaló.

La comunidad peruana en Argentina acudió a las urnas en una jornada que transcurrió con orden y sin incidentes relevantes. (Foto: Consulado General del Peú en Buenos Aires).

Asimismo, Bravo informó que el material electoral utilizado en la jornada será trasladado al Perú en los próximos días para el conteo correspondiente. Según detalló, existe una coordinación previa con las aerolíneas para agilizar el envío.

“El material electoral tiene que llegar entre el lunes y el miércoles de esta semana. Ese es el plazo que se ha pactado. Oficialmente tenemos plazo hasta el viernes, pero las coordinaciones que ya se han realizado permiten prever que llegará entre lunes y miércoles”, indicó.

La jornada concluyó en un ambiente de tranquilidad, reafirmando el compromiso de la comunidad peruana en el exterior con el ejercicio democrático y la transparencia del proceso electoral.