En algunas regiones de México el narcotráfico ha intentado intervenir en campañas electorales rumbo a los comicios generales del 1 de julio, reconoció este viernes el secretario de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete.



"Hay signos de alarma y alerta, de intentos, en algunas regiones del país", dijo a la prensa Navarrete al ser cuestionado sobre versiones de que algunos candidatos habrían recibido presiones del crimen organizado.

Precisó que en la localidad de Chilapa, en el sureño estado de Guerrero, uno de los más violentos del país, "ha habido intentonas de presionar a candidatos (...) para que estén alineados a un grupo criminal".



"No lo vamos a permitir", añadió el responsable al asegurar que los cuerpos de seguridad mexicanos ya trabajan en detectar estos intentos del crimen organizado de intervenir en las elecciones, en las que además de elegir presidente se renovarán a las dos cámaras del Congreso y se votarán numerosos cargos locales.



Dos de los principales candidatos a la presidencia, José Antonio Meade, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Ricardo Anaya, postulado por el conservador Acción Nacional en alianza con el Partido de la Revolución Democrática, han manifestado su preocupación por la posible infiltración o intimidación del crimen organizado en la campaña.



El veterano izquierdista Andrés Manuel López Obrador, candidato por tercera vez y puntero en las encuestas, dice que él no ha detectado estos supuestos intentos del crimen organizado de intervenir en los comicios.



Meses atrás, el izquierdista desató una gran polémica luego de señalar que no descarta una amnistía para criminales como parte de su estrategia para pacificar el país.



México es sacudido por una ola de violencia ligada al crimen organizado que deja más de 200.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas, según cifras oficiales que no detallan cuántos crímenes estarían ligados al narcotráfico.



Desde que iniciaron las precampañas a finales de 2017, distintos políticos que eran líderes locales de sus partidos han sido asesinados.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se dijo este viernes preocupado por el creciente número de políticos que han sido asesinados en pleno año electoral en México.