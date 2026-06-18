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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén el 15 de junio de 2026.(Foto: RONEN ZVULUN / AFP).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén el 15 de junio de 2026.(Foto: RONEN ZVULUN / AFP).
/ RONEN ZVULUN
Por Agencia AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó este jueves la importancia de mantener lazos estrechos con Estados Unidos y afirmó que Washington ha permanecido al lado de Israel durante la guerra en Oriente Medio.

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