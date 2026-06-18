El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó este jueves la importancia de mantener lazos estrechos con Estados Unidos y afirmó que Washington ha permanecido al lado de Israel durante la guerra en Oriente Medio.

Sus declaraciones se producen en un momento en que las relaciones con su principal aliado han sufrido una fuerte tensión a raíz del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.

“La lucha aún no ha terminado y nos esperan más desafíos. Estos requieren serenidad de juicio y una defensa firme de los intereses de seguridad de Israel”, señaló Netanyahu durante una ceremonia, según un comunicado difundido por su oficina.

El jefe de Gobierno también subrayó la necesidad de defender “nuestra relación vital con nuestros amigos estadounidenses, que han estado hombro con hombro con nosotros en esta batalla, una alianza que valoramos profundamente”.

Netanyahu aún no se ha pronunciado directamente sobre el acuerdo, aunque algunos miembros de su coalición lo descalificaron incluso antes de que se conocieran los detalles del texto, divulgados el miércoles.

Los términos del acuerdo exigen “el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, donde Israel pretende mantener presencia militar.

Si bien el pacto aborda la reducción de las reservas de uranio enriquecido de Irán, no menciona cómo hacer frente al programa de misiles iraní, cuyo desmantelamiento había sido un objetivo clave para Estados Unidos e Israel durante la guerra.

La infraestructura de misiles de Irán fue objeto de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes a lo largo del conflicto, pero Teherán continuó respondiendo con ataques con misiles y drones en toda la región.

Poco antes de que se anunciara el acuerdo, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a Netanyahu por lanzar ataques en el Líbano.

“Es un tipo muy difícil”, dijo Trump sobre Netanyahu. “Y, para serles sincero, debería estar muy agradecido con nosotros por hacer esto. Porque si Irán tuviera un arma nuclear, Israel no duraría ni dos horas”.

Este jueves, Netanyahu reiteró que las fuerzas israelíes permanecerán en el sur del Líbano.

“Restauraremos la seguridad y la prosperidad de las comunidades del norte de Israel”, afirmó.

“Eso exige mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano y exige que no nos retiremos de ella mientras así lo requieran las necesidades de seguridad de Israel”.