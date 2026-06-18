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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el 18 de junio de 2026. (Foto de Ken Cedeno / AFP).
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el 18 de junio de 2026. (Foto de Ken Cedeno / AFP).
/ KEN CEDENO
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo este jueves que Israel tiene que “respetar” el proceso de paz iniciado con Irán, tras la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, por el bien de la región de Oriente Medio.

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